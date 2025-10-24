Президент выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики

— Поздравляю всех с главным праздником нашей страны — Днем Республики! Стало хорошей традицией в преддверии этого национального праздника чествовать в Акорде наших достойных граждан. В этом году наша страна подошла к важному рубежу — 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана. Именно в этот день была возрождена традиция нашей многовековой государственности, ввысь взметнулось знамя нашей Независимости. Восторжествовала историческая справедливость, укрепился национальный дух. Поэтому эту дату можно назвать священным днем, который открыл путь к самостоятельности нашего народа. Несомненно, Независимость — это высшая ценность, сберечь и укрепить которую — священный долг каждого казахстанца. Суверенитет — яркий символ незабываемого мужества, которое наши предки проявляли во имя защиты интересов народа, — сказал Глава государства.