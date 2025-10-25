Декларация о суверенитете Казахстана — первый демократический документ

Декларация о суверенитете — основа Конституции

С тех пор, как День Республики вновь стал праздноваться, о Декларации стали чаще говорить. И не только говорить, но и изучать историю этого документа.

В Декларации написано «Возрождение и развитие самобытной культуры, традиций, языка и укрепление национального достоинства казахской нации и других национальностей, проживающих в Казахстане, являются одной из важнейших задач государственности Казахской ССР». Далее говорится, что «территория Казахской ССР в существующих границах является неделимой и неприкосновенной и не может быть использована без ее согласия».

Как говорит доцент кафедры Ассамблеи народа Казахстана и социально-политических наук Актюбинского регионального университета Асхат Кенесов, этот документ открыл дорогу к независимости.

— Декларация о суверенитете — самый первый принятый Казахстаном документ — 25 октября 1990 года. Не будет ошибкой сказать, что документ заложил основу независимости Казахстана. Направления Декларации — основа Декларации независимости, принятой в 1991 году, и принятой в 1993 году Конституции. Какие в ней были направления? Прежде всего, политическое. Мы объявили о своем суверенитете. В результате мы начали сами проводить свою внутреннюю и внешнюю политику. Наряду с этим, в экономических направлениях появилась свобода. Появилась возможность сохранить целостность территории. Далее, она дала возможность сохранить нашу целостность, как нации. Потому что в Декларации был указан статус казахского языка. То есть, казахский язык был назван государственным. Титульной нацией была объявлена казахская, — сказал Асхат Кенесов.

По его словам, в это время начала складываться суверенная элита. Были приняты сильные политические решения, при этом столкновений не было допущено.

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

— «И арба не сломалась, и вол не сдох». Особенность принятого документа в том, что он был инициирован сверху. Народ к этому не имел отношения. То есть, интеллектуальное сообщество само его приняло. Кроме того, одно из направлений, указанных в Декларации — регулирование отношений во внешней политике. Мы начали устанавливать отношения с другими государствами. Стало возможным принимать культурные, научные, экономические решения во внешней политике, — говорит доцент.

Документ о суверенитете определил целостность территории

Как считает Асхат Кенесов, нужно понимать важность демократического документа, а также различать День Республики и День Независимости.

— Что касается отличий. По этому вопросу мнения ученых разделяются. Одни считают, что это одно и то же понятие. Другие говорят, что «при суверенитете только высшая власть бывает независимой, а при независимости вся власть независима». Слово «суверенитет» происходит от французского «souveraineté». В ХVI веке француз по имени Жан Боден, представитель эпохи Возрождения, ввел в обиход слово «суверен». Оно означает — «свобода верховной власти». Сам я считаю, что это два разных понятия. «Независимость» означает полную независимость. Считаю правильным назвать это свободой. Во время занятий я все это разъясняю. Молодежь должна знать. И Декларация о суверенитете, и Декларация Независимости — исторические документы. Многие нормы Конституции были взяты из этой Декларации, — сказал ученый.

Документ, ставший истоком независимости

Старший преподаватель АРУ имени К.Жубанова, магистр политологии Орынбасар Мухитов говорит, что с опорой на Декларацию о суверенитете в стране были приняты важные решения. Например, в 1990 году в документе было написано: «На территории Республики запрещаются испытание ядерного оружия, строительство и функционирование испытательных полигонов для иных видов оружия массового уничтожения (химического, бактериологического, биологического и других)».

Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

— Считаю, что решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона было принято на основе этого документа. Кроме того, во внешней политике Казахстан показал, что может устанавливать международные отношения, соответствующие его интересам. В документе было сказано, что наша страна может устанавливать равноправные дипломатические отношения с другими государствами. Была написано, что государственная власть в республике осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Таким образом, документ выполнил историческую миссию и является основой Конституции, — сказал Орынбасар Мухитов.

Напомним, День Республики в 1995–2001 годах отмечался, как национальный праздник. В 2001 году этот праздник вошел в перечень государственных праздников. Позднее, в 2009 году, День Республики был исключен из перечня госпраздников.

Летом 2022 года на первом заседании Национального курултая, прошедшем в Улытау, Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника.