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Президент предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника
16 Июня 2022 16:57

Президент предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо внести ряд изменений в перечень национальных праздников и юбилеев. Предлагаю вернуть Дню Республики статус национального праздника», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая.

Глава государства отметил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости. Очень важную роль в принятии этого документа сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев.

«День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. Разумеется, первоначальное значение Дня независимости будет сохранено. Этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Автор:
Корреспондент
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