ИИ будет экспертом при разработке нормативных правовых актов — Минюст РК

— Министерство юстиции также активно внедряет решения на основе искусственного интеллекта. Уже сегодня на сайте adilet.zan.kz функционирует правовой консультант, работающий в режиме 24/7. Он предоставляет гражданам консультации по широкому кругу правовых вопросов, тем самым, снижая нагрузку на государственные органы по разъяснению законодательства. Следующим этапом станет внедрение смарт-ассистента, который будет оказывать экспертную поддержку разработчикам нормативных правовых актов. Его функционал будет включать: международный опыт; правовой мониторинг; поиск неконституционных норм согласно постановлению Конституционного суда и другое. Таким образом, смарт-ассистент станет не просто вспомогательным инструментом, а полноценным участником процесса нормотворчества, способствующим повышению его качества, согласованности и правовой устойчивости, — сказал Б. Молдабеков.

Как сообщил вице-министр, еще одним значимым направлением цифровой трансформации Министерства юстиции является автоматизация процедур исполнительного производства.

С августа прошлого года в рамках этого направления внедрён «Цифровой судебный исполнитель», который в автоматическом режиме инициирует и сопровождает исполнительное производство без участия человека. Это решение позволяет исключить человеческий фактор, снизить коррупционные риски и значительно ускорить процесс взыскания задолженности.

По словам Б. Молдабекова, одним из ключевых социальных эффектов проекта стало сокращение финансовой нагрузки на граждан. Если ранее при привлечении частного судебного исполнителя должнику приходилось дополнительно выплачивать до 25% от суммы долга в виде комиссии, то теперь, благодаря автоматизации процесса, эти расходы исключены. В результате внедрения цифрового инструмента граждане уже сэкономили более 1,9 млрд тенге, которые ранее уходили на оплату услуг частных судебных исполнителей. Это не только повысило доступность правосудия, но и стало ярким примером эффективного использования технологий в интересах общества.