Электоральная кампания набирает обороты, модернизация инфраструктуры и медиапроекты: итоги недели в Казахстане

Политические партии сформировали списки кандидатов на выборы в Курултай. На 145 мандатов в однопалатном Парламенте претендуют 550 человек. Правительство приняло решения по развитию газовой и водной инфраструктуры. Неделя отметилась запуском вещания Euronews на казахском языке и официальным стартом съемок культовой франшизы с Джеки Чаном. Главные итоги прошедших семи дней — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

Неделя началась с праздника. В этом году страна встретила День столицы уже после вступления в силу новой Конституции Республики Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Астана усилила ведущие позиции политического, административного, экономического и культурного центра страны, где принимаются судьбоносные для народа решения.

— Астане предстоит стать ярким примером воплощения в жизнь новой общественной этики, основанной на фундаментальных принципах ответственного гражданства, «Закона и Порядка», «Таза Қазақстан». Уверен, наша столица будет процветать и идти в авангарде строительства Справедливого Казахстана, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Международное сотрудничество

Важное событие недели — телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом. Поводом стал День Независимости США. Глава государства поздравил американского лидера с юбилеем и пригласил его в Казахстан. Президенты обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, достигнутого во время прошлогоднего визита в Вашингтон, вопросы международной безопасности и взаимодействие с МАГАТЭ. Касым-Жомарт Токаев подтвердил неизменную позицию Казахстана по нераспространению ядерного оружия.

Вопросы стратегического партнерства двух стран, участие Казахстана в саммите G20 и отмену поправки Джексона — Вэника Касым-Жомарта Токаев обсудил на встрече с сенатором Конгресса США Стивом Дэйнсом. Законодательная норма действует в США с 1974 года и формально остается одним из последних юридических ограничений в торговых отношениях некоторых государств.

Продвижение интересов республики за рубежом продолжилось в медийной и дипломатической сферах. Новые послы назначены в Кыргызстан, Катар, Венгрию и Сербию. Глава дипмиссии в Индии возглавил по совместительству посольства в Бангладеше, Бутане, Непале и на Мальдивах.

Европейский холдинг Euronews объявил о запуске вещания на казахском языке. Это первый язык народов Центральной Азии в линейке одного из ведущих мировых телеканалов. На встрече с председателем совета директоров Euronews Педро Варгасом Давидом Президент отметил, что после открытия регионального офиса в Астане в 2024 году медиахолдинг значительно расширил освещение политической, экономической и культурной жизни Казахстана.

Контроль госрасходов, АПК и развитие Алатау

Экономическую повестку недели определили итоги проверок Высшей аудиторской палаты и показатели Минсельхоза. На госконтроле оказалось 5,8 трлн тенге, из них в бюджет возвращено 128 млрд. До конца года ведомство проведет еще 20 проверок, включая аудит в Шымкенте, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, в компаниях «ҚазАвтоЖол» и «Жасыл Даму», в фармацевтической отрасли и нацпроектах.

В аграрном секторе экспорт продукции за январь–апрель вырос до 3 млрд долларов. Производство продуктов питания за первое полугодие увеличилось почти на 15 процентов. Президент поручил нарастить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и укрепить продовольственную безопасность страны. Правовой основой для реформ в отрасли стало подписание Президентом Закона «Об охране почв», изменений и дополнений по вопросам земельных отношений и развития АПК.

Президент внес изменения в Указ о развитии Алатау. Правительство запустит «в городе будущего» специальный правовой режим. Создан оперативный комитет для экспресс-решений и регуляторная комиссия. До конца года завершится разработка мастер-плана и стратегии развития смарт-города до 2055 года. Сейчас сформирован пул из 53 инвестпроектов на 2 трлн тенге для создания 51 тысячи рабочих мест. В Алатау инвестируют PepsiCo, Mars, Hyundai Green Food, завод Khan Tengri Biopharma, кампус университета KAIST и Iconic Complex стоимостью свыше 1 млрд долларов.

Решения Кабмина по газу, бензину и воде

Правительство на этой неделе сосредоточилось на вопросах добычи газа, газификации регионов, обеспечении внутреннего рынка топливом и развитии водной отрасли. До 2035 года Казахстан планирует освоить 30 новых месторождений нефти и газа. С QazaqGaz подписаны контракты по девяти участкам недр, шесть из которых находятся на стадии разведки, три — добычи. В промышленную разработку ввели месторождения Анабай, Барханная, Рожковское и Западная Прорва. В следующем году к ним присоединятся второй пусковой комплекс Западной Прорвы, месторождения Малдыбай, Придорожное и Урихтау.

В разработке находятся 40 инфраструктурных проектов, включая прокладку магистрального газопровода «Ишим — Астана». В 2027 году должны заработать ГПЗ на Кашагане мощностью миллиард кубометров в год и в Жанаозене на 900 млн кубометров. К 2030 году объем транспортировки газа вырастет за счет запуска еще одного кашаганского завода на 2,5 миллиарда кубометров и объекта на Карачаганаке, рассчитанного на 5 миллиардов.

Сейчас голубое топливо доступно 13,1 млн казахстанцев, что составляет 64,2% населения страны. К 2035 году этот показатель рассчитывают довести до 80%. Для этого Кабмин поручил пересмотреть тарифную политику газоснабжения, внедрить единую цифровую платформу учета топлива и за месяц подготовить план по наращиванию выпуска сжиженного газа.

Меняются и критерии оценки работы акиматов. Главным показателем станет не протяженность построенных газопроводов, а количество реальных абонентов, фактически подключенных к природному газу.

Большие инвестиции ждут водную отрасль. До 2030 года направят 3,2 триллиона тенге. Средства распределят на 160 проектов, строительство и реконструкцию водохранилищ, обновление 14,5 тыс. км оросительных каналов, цифровизацию и внедрение водосберегающих технологий. За последние два года в порядок привели пять водохранилищ и полторы тысячи километров каналов, завершили 22 проекта по питьевой воде. Площадь применения водосберегающих технологий увеличилась почти в пять раз — до 550 тыс. гектаров. К концу десятилетия ее планируют довести до 1,3 млн.

В этом году введут в эксплуатацию около тысячи километров каналов и 12 объектов водоснабжения, обеспечив качественной питьевой водой более 500 тыс. жителей 142 сел. Данные оцифрованы в Национальной системе водных ресурсов, которая содержит сведения более чем о 17 тысяч рек, 3 148 озер и свыше тысячи гидросооружений.

Чтобы управлять обновленной инфраструктурой, в новом учебном году государство добавит к уже выделенным полутора тысячам грантов еще тысячу мест. Главным стимулом для привлечения молодых специалистов должен стать рост доходов в отрасли. За последние два года средняя зарплата сотрудников «Казводхоза» увеличилась до 300 тыс. тенге.

Выборы в Курултай: партии сформировали списки кандидатов

До первых выборов депутатов Курултая остается немногим больше месяца. Предвыборная агитация начнется 23 июля. Все зарегистрированные политические партии утвердили списки кандидатов.

Самый многочисленный список представила партия «Әділет» — 186 кандидатов. Программа партии строится на нормах новой Конституции, предложениях экспертов, результатах социсследований и решении повседневных проблем граждан. Сама платформа предусматривает комплексное развитие экономики, всестороннюю поддержку предпринимательства, совершенствование социальной политики и повышение эффективности государственного управления. Первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин отметил особенность состава кандидатов от партии «Әділет» в депутаты однопалатного Парламента. В списках — 71 женщина, 15 представителей Президентского молодежного кадрового резерва, кандидаты из всех регионов страны и различных сфер деятельности.

Партия Respublica представила для участия в выборах депутатов Курултая 76 человек, Народная партия Казахстана выдвинула 72 представителя, «Ауыл» — 69, «Ак жол» утвердила 63 кандидата, «Байтақ» — 51. Меньше всего кандидатов у Общенациональной социал-демократической партии — 33 представителя.

За подготовкой к голосованию следит миссия БДИПЧ ОБСЕ во главе с Винсентом Пикетом. Долгосрочные наблюдатели проверяют работу избиркомов и открытость процедур. Центризбирком утвердил пять организаций, которым разрешено проводить соцопросы и exit poll. Публиковать их результаты запрещено в день выборов и за пять дней до них. Порядок на участках контролирует Генпрокуратура, напомнившая об уголовной и административной ответственности за подкуп, незаконную агитацию и фейки.

За ходом конституционных реформ Казахстана продолжают внимательно следить за рубежом. Американские аналитики оценивают их с точки зрения бизнеса и дипломатии. Вице-президент The America–Eurasia Center Ральф Винни и президент консалтинговой компании Second Floor Strategies Уайлдер Алехандро Санчес отмечают, что новая модель государственного устройства позволит казахстанцам напрямую влиять на важные решения в стране и усилит влияние Конституционного суда, что принципиально важно для иностранных инвесторов.

Профессор Шаньдунского университета Шэн Ли называет обновленную Конституцию дальновидным шагом, которая впервые прямо гарантирует права граждан на защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни в цифровой среде.

Рост доходов и оптимизм казахстанцев

Официальная статистика и социологические опросы зафиксировали подъем уровня жизни в стране. Казахстанцы стали выше оценивать свое благосостояние, что совпало с публикацией первых за год данных о росте реальных доходов. Исследование компании DATAmetrics показало, что своей жизнью полностью или скорее удовлетворены 95,2% жителей регионов. Еще 67,6% сообщили об улучшении материального положения семьи, 78,6% респондентов рассчитывают, что через год будут жить лучше, чем сегодня.

Данные Министерства национальной экономики подтверждают этот тренд. По итогам первого квартала реальные денежные доходы населения впервые за год вышли в плюс. Среднедушевой номинальный доход достиг 252 619 тенге в месяц, это на 11,8 процента выше прошлогоднего показателя. Наибольший рост зарплат зафиксирован в сельском хозяйстве, финансовом секторе, транспорте и обрабатывающей промышленности.

Голливудский размах в Казахстане

В Алматы официально стартовали съемки новой части культовой приключенческой франшизы «Доспехи бога: Ультиматум». Главную роль в фильме, на котором выросло не одно поколение зрителей, спустя 40 лет вновь исполнит Джеки Чан. Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева поблагодарила всемирно известного актера за вклад в развитие культурного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Казахстана и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Съемки под руководством казахстанского режиссера-постановщика Роберта Куна продлятся в нашей стране до октября. Основными локациями станут Алматы, Алматинская и Мангистауская области. На фоне уникальной природы региона съемочная группа уже отсняла первые сцены. Международная премьера экшена запланирована на февраль 2027 года.

Медали, мировой рейтинг и аудит спорта

Казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай стал чемпионом мира среди юношей в Кали (Колумбия), выиграв золото в категории до 88 кг и установив мировой рекорд в толчке. На юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в Колумбии Ернур Мырзахмет завоевал бронзовую медаль. В сумме двоеборья казахстанский штангист поднял 304 килограмма и вошел в тройку сильнейших тяжелоатлетов мира в весовой категории до 79 кг.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина закрепила статус одной из главных звезд мирового тенниса и вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок планеты с годовым доходом 16,3 млн долларов.

Важное международное признание получил казахстанский велоспорт. Международный олимпийский музей в швейцарской Лозанне впервые включил в свою постоянную коллекцию форму олимпийского чемпиона-велогонщика Александра Винокурова со знаковой надписью Astana. Событие совпало с 20-летием команды Astana Team — визитной карточкой и гордостью Казахстана.

За последние три года спортсмены Астаны завоевали более 12 тысяч медалей на республиканских и международных соревнованиях. Яркими страницами этого успеха стали серебро Олимпийских игр Нурбека Оралбая, титулы чемпионов мира Айдоса Султангали, Санжара Ташкенбая и Алуа Балкибековой.

В этом году столица Казахстана примет «Игры Будущего-2026». Фиджитал-турнир нового поколения объединит спортсменов из 35 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и, по прогнозам, привлечет 10 тысяч иностранных туристов.