Партия «Байтақ» выдвинула 51 кандидата на выборы в депутаты Курултая

В Астане состоялся V внеочередной съезд партии «Байтақ», на котором был утвержден список из 51 кандидата для участия в выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Председатель партии Азаматхан Амиртаев отметил, что проведение внеочередного съезда связано с вступлением в силу 1 июля новой Конституции РК, которая стала основой переформатирования политической системы страны.

— 23 августа страна впервые изберет однопалатный Парламент. Это не очередные выборы, это новая страница в истории государства, начатая Президентом. И на этой странице должно быть написано слово «экология». Если его не напишем мы, его не напишет никто, — заявил Азаматхан Амиртаев.

Партия зеленых поддерживает курс Президента на построение Нового Казахстана и намерена продвигать в Курултае вопросы экологической политики. По итогам съезда «Байтақ» выдвинула 51 кандидата для участия в выборах депутатов Курултая.

Говоря о составе партийного списка, Амиртаев отметил, что в него вошли представители самых разных профессий. Треть списка составили женщины и молодежь.

Фото: пресс-службы партии «Байтақ»

— Я хочу, чтобы страна увидела наш список и поняла главное — это не чиновники, которые мечтают переходить из кресла в кресло. Это экологи, врачи, учителя, инженеры, волонтеры, это люди, которые тушили пожары, чистили берега и работали во дворах еще тогда, когда о выборах никто даже не говорил, — подчеркнул он.

Ранее списки кандидатов для участия в выборах в Курултай утвердили и другие политические партии. Партия «Ауыл» выдвинула 69 кандидатов. «Ак жол» представила 63 кандидатов, Народная партия Казахстана опубликовала список из 72 кандидатов, а партия Respublica представила 76 своих кандидатов. 33 кандидата утвердила на выборы Общенациональная социал-демократическая партия.

Подробно о выборах в Курултай: в чем их значение и что важно для политических партий, читайте в материале.