Казахстан намерен освоить 30 новых месторождений нефти и газа

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства рассказал о мерах по расширению ресурсной базы товарного газа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он сообщил, для увеличения ресурсной базы товарного газа утверждены Комплексный план развития газовой отрасли на 2025–2029 годы и План освоения новых перспективных месторождений углеводородов до 2035 года.

По словам министра, основная цель документов — создать системный механизм освоения новых месторождений нефти и газа для обеспечения устойчивого наращивания ресурсной базы углеводородов и удовлетворения растущих потребностей экономики и населения в природном газе.

— В рамках реализации Плана предусмотрено 30 участков недр. На сегодня с QazaqGaz заключено 9 контрактов, из которых 6 проектов находятся на стадии разведки, а 3 — на стадии добычи. В период с 2023 по 2025 годы Национальными компаниями «QazaqGaz» и «КазМунайГаз» были введены в промышленную разработку месторождения Анабай, Барханная, Рожковское и Западная Прорва, — сказал Ерлан Аккенженов.

Вместе с тем в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию второй пусковой комплекс месторождения Западная Прорва, а также месторождения Малдыбай, Придорожное и Урихтау.

Ранее сообщалось, что Минэнерго планирует довести уровень газификации страны до 80% к 2035 году.