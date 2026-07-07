Токаев поручил ускорить газификацию: Минэнерго рассчитывает достичь 80% к 2035 году

Он напомнил, что газификация осуществляется в рамках генеральной схемы до 2035 года.

— По состоянию на 1 января 2026 года уровень газификации страны достиг 64,2%, доступ к природному газу имеют 13,1 млн человек. В 2026 году продолжается развитие газотранспортной системы. Всего предусмотрена реализация 40 проектов, включая 7 переходящих и 33 новых. В целях газификации северных регионов 9 октября 2025 года между правительством Казахстана и ПАО «Газпром» подписан Меморандум о реализации проекта строительства магистрального газопровода «Ишим — Астана», — сообщил министр.

Ожидается, что реализация проекта позволит обеспечить надежное газоснабжение городов Астаны, Кокшетау и Петропавловска, а также диверсифицировать маршруты поставок природного газа в северные регионы страны.

— При условии своевременного финансирования проектов газификации, реализуемых МИО, а также успешной реализации проекта магистрального газопровода «Ишим — Астана», уровень газификации страны планируется увеличить с 64,2% до 80% к 2035 году. Транзит газа по итогам 2025 года составил 70,4 млрд м³, план на 2026 год — 73,3 млрд м³, фактический показатель за 5 месяцев 2026 года 30,3 млрд м³, — добавил Ерлан Аккенженов.

Напомним, выступая на совместном заседании палат Парламента, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить газификацию страны и довести уровень обеспеченности населения природным газом до 80%.