Минэнерго разработает Дорожную карту для газификации 80% населения Казахстана

Выступая на совместном заседании палат Парламента, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить газификацию страны и довести уровень обеспеченности населения природным газом до 80%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики.

Во исполнение поручения Президента Министерством энергетики начата разработка комплексной Дорожной карты, которая определит поэтапные меры по достижению поставленной цели.

В целом газификация Казахстана осуществляется в рамках Генеральной схемы до 2035 года, направленной на повышение качества жизни граждан, развитие регионов и укрепление энергетической безопасности страны.

По итогам 2025 года благодаря реализации 84 проектов газоснабжения природный газ получили более 354 тысяч жителей 94 населенных пунктов. За год было построено 2 тысячи километров газораспределительных сетей. В результате доступ к природному газу получили уже 13,1 млн человек из 20,5 млн жителей Казахстана.

В 2026 году реализация проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры позволит обеспечить доступом к природному газу еще 36 тысяч человек.

Разрабатываемая Дорожная карта станет основным стратегическим документом, определяющим дальнейшие шаги по ускорению газификации страны. Ее реализация позволит существенно расширить охват населения природным газом, обеспечить достижение поставленной Главой государства цели, повысить качество жизни граждан и создать дополнительные условия для устойчивого социально-экономического развития регионов.

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что Казахстан приступает к реализации масштабного Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 трлн тенге.