Как Астана становится спортивной столицей мира

За 28 лет в статусе столицы Астана превратилась в центр развития спорта не только в Казахстане, но и во всем регионе Центральной Азии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из первых спортивных объектов, построенных в Астане после обретения городом статуса столицы Казахстана, стал Дворец спорта «Казахстан», открытый 6 марта 2001 года.

Долгие годы он являлся главным ледовым центром города, первой домашней ареной хоккейного клуба «Барыс» и местом проведения хоккейных матчей зимней Азиады-2011.

Фото: yandex.kz

Мощное развитие спортивная инфраструктура столицы получила в период с 2007 по 2011 годы. После того, как зимние Азиатские игры 2011 года было решено провести в двух городах — Алматы и Астане, в столице началось строительство суперсовременных спортивных объектов для зимних видов спорта. Так в городе появились ледовый дворец Алау и велотрек Сарыарка, где с успехом прошли соревнования Азиады-2011 по конькобежному спорту (Алау), шорт-треку и фигурному катанию (Сарыарка).

В ходе соревнований на льду «Алау» спортсмены установили 7 новых рекордов Азии. После континентальных стартов эти объекты стали главной базой для тренировок национальных сборных по шорт-треку, конькобежному спорту, здесь проходят международные соревнования по этим видам спорта.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Кроме того, полотно велотрека длиной 250 метров из сибирского кедра сертифицировано Международным союзом велосипедистов (UCI), на нем регулярно проходят Чемпионаты РК и крупные международные серии (например, Silk Way Series Astana). Комплекс признавали одним из лучших крытых треков в мире.

В 2009 году в столице построили главный футбольный стадион — «Астана Арена», вмещающий 30 тысяч зрителей и ставший домашней ареной для национальных сборных страны.

Фото: fcastana.kz

Кроме того, здесь свои домашние матчи в чемпионате страны и в еврокубках играет ФК «Астана». Кроме того, Астана арена наряду с Центральным стадионом Алматы имеет высшую четвертую категорию УЕФА, что дает право этим объектам принимать матчи основных и решающих стадий Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

Открытие 12-тысячной «Барыс Арены» в 2015 году стало еще одним событием для казахстанского спорта.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Здесь свои домашние игры в КХЛ проводит столичный хоккейный клуб «Барыс», кроме того, наличие столь вместительной арены позволяет столице принимать крупнейшие мировые соревнования, такие как чемпионат четырех континентов по фигурному катанию, который запланирован на начало 2027 года. Конструкция позволяет перекрывать лед защитным настилом для проведения соревнований по боксу, борьбе, баскетболу, волейболу, мини-футболу и теннису.

Официальное открытие Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова (Жекпе-жек сарайы) в Астане состоялось 6 июля 2019 года. Открытие современного футуристического комплекса в форме парящего беркута приурочили ко Дню столицы.

Фото: jekpejek.kz

Дворец является домашней ареной для столичного баскетбольного клуба «Астана». Здесь проходят домашние матчи Единой лиги ВТБ и Национальной лиги Казахстана.

Помимо упомянутых арен в Астане были построены следующие спортивные объекты, расширившие спортивный кластер столицы.

Легкоатлетический спорткомплекс «Qazaqstan» (2020)

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Футуристическое здание, получившее престижный международный сертификат Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Комплекс имеет 200-метровую круговую дорожку, разминочный трек, секторы для прыжков и метаний, а также бассейн и гостиницу.

Национальный теннисный центр «Даулет» (2008)

Фото: tennisdaulet.kz

Главный теннисный хаб страны. Включает в себя несколько современных закрытых и открытых кортов с жестким и грунтовым покрытием. Именно здесь сборная Казахстана традиционно принимает матчи Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Паралимпийский тренировочный центр (2018)

Фото: yandex.kz

Первый в Казахстане и один из лучших в СНГ специализированных комплексов для адаптивного спорта. Он полностью спроектирован под нужды спортсменов с ограниченными возможностями, имеет новейшие тренажеры и манежи.

Ипподром «Казанат»

Главная арена столицы для национальных и конных видов спорта (байга, кокпар, аударыспак), которая регулярно модернизируется и расширяется под проведение крупных евразийских и всемирных соревнований

Крупнейшие старты — в Астане

Развитая городская и гостиничная инфраструктура, наличие прямых рейсов из разных частей мира в Астану являются важным преимуществом столицы Казахстана, когда обсуждается заявка города на проведение крупнейших мировых спортивных событий.

За последние 28 лет Астана уже приняла ряд крупных спортивных соревнований, включая чемпионаты мира по дзюдо и борьбе. В 2026 году в столице вновь пройдет чемпионат мира по борьбе, а также Игры будущего (GOTF 2026).

2027 года станет бенефисом Астаны в качестве спортивной столицы мира. В один год здесь пройдут предолимпийские чемпионаты мира по дзюдо, боксу, таеквондо, тяжелой атлетике и настольному теннису.

Коллаж: Kazinform

Проведение таких масштабных соревнований мотивирует столичных спортсменов на достижение высоких результатов на мировых аренах. За последние 3 года (2024–2026 гг.) спортсмены Астаны совершили мощный рывок, завоевав на республиканских и международных соревнованиях более 12 тыс. медалей. Только по итогам последних сезонов столичные атлеты приняли участие почти в 1500 крупных стартах, из которых около трети имели официальный международный статус (чемпионаты мира, Азии и кубковые этапы).

Свыше 5 000 медалей завоевано представителями столицы только за один прошлый соревновательный год. Из них 2 166 медалей — золотые.

Фото: Kazinform

На крупнейших мировых первенствах спортсменами Астаны зафиксировано историческое золото борца греко-римского стиля Айдоса Султангали (первая победа Казахстана в этом виде с 1999 года), а также блестящие триумфы боксерши Алуа Балкибековой и молодого лидера сборной по боксу Санжара Ташкенбая. Важнейшей вехой для столичной школы бокса стала серебряная медаль Нурбека Оралбая на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.