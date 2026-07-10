Ернур Мырзахмет завоевал бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике в Колумбии

Казахстанский тяжелоатлет Ернур Мырзахмет стал бронзовым призером юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике в городе Кали (Колумбия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В соревнованиях в весовой категории до 79 килограммов он по итогам двоеборья показал результат 304 килограмма, подняв 142 килограмма в рывке и 162 килограмма в толчке.

Победителем турнира стал представитель Египта Мохамед Абдельради, который набрал 318 килограммов (143+175). Серебряную медаль выиграл Абдулрауф Халифа из Ливии с результатом 305 килограммов (137+168).

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