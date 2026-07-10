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    Ернур Мырзахмет завоевал бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике в Колумбии

    Казахстанский тяжелоатлет Ернур Мырзахмет стал бронзовым призером юношеского чемпионата мира по тяжелой атлетике в городе Кали (Колумбия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК. 

    Ернур Мырзахмет завоевал бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике в Колумбии
    Фото: НОК РК

    В соревнованиях в весовой категории до 79 килограммов он по итогам двоеборья показал результат 304 килограмма, подняв 142 килограмма в рывке и 162 килограмма в толчке.

    Победителем турнира стал представитель Египта Мохамед Абдельради, который набрал 318 килограммов (143+175). Серебряную медаль выиграл Абдулрауф Халифа из Ливии с результатом 305 килограммов (137+168).

    Ранее «Астана» выиграла первый матч Лиги конференций в Албании.

    Спорт Бронза Тяжелая атлетика Сборная Казахстана НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор