KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    «Астана» выиграла первый матч Лиги конференций в Албании

    В первом матче стартового квалификационного раунда казахстанский клуб на выезде минимально обыграл албанское «Динамо Сити» и получил преимущество перед ответной встречей, передает Kazinform со ссылкой на Informsport.kz.

    «Астана» выиграла первый матч Лиги конференций в Албании
    Фото: ФК «Астана»

    Первая игра двухматчевого противостояния состоялась на стадионе «Эльбасан Арена» в Албании. Единственный мяч в этой встрече был забит во втором тайме.

    На 69-й минуте хорватский полузащитник Марин Томасов вывел на ударную позицию Рамазана Каримова, который точным ударом из пределов штрафной площади поразил ворота хозяев и принес «Астане» победу — 1:0.

    Надежно проявил себя и голкипер казахстанской команды Йосип Чондрич. Хорватский вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив четыре удара в створ.

    Ответная встреча пройдет 16 июля в Астане. Начало матча запланировано на 20:00 по местному времени.

    Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где встретится с сильнейшим в паре «Шериф» (Молдова) — «Алюминий» (Словения). Для проигравшей команды еврокубковый сезон завершится.

    Напомним, Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026.

    Спорт Футбол Албания Астана ФК «Астана»
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор