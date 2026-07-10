«Астана» выиграла первый матч Лиги конференций в Албании

В первом матче стартового квалификационного раунда казахстанский клуб на выезде минимально обыграл албанское «Динамо Сити» и получил преимущество перед ответной встречей, передает Kazinform со ссылкой на Informsport.kz.

Первая игра двухматчевого противостояния состоялась на стадионе «Эльбасан Арена» в Албании. Единственный мяч в этой встрече был забит во втором тайме.

На 69-й минуте хорватский полузащитник Марин Томасов вывел на ударную позицию Рамазана Каримова, который точным ударом из пределов штрафной площади поразил ворота хозяев и принес «Астане» победу — 1:0.

Надежно проявил себя и голкипер казахстанской команды Йосип Чондрич. Хорватский вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив четыре удара в створ.

Ответная встреча пройдет 16 июля в Астане. Начало матча запланировано на 20:00 по местному времени.

Победитель двухматчевого противостояния продолжит борьбу во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где встретится с сильнейшим в паре «Шериф» (Молдова) — «Алюминий» (Словения). Для проигравшей команды еврокубковый сезон завершится.

Напомним, Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026.