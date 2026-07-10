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    Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

    Сборная Франции стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в четвертьфинале команду Марокко со счетом 2:0, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мбаппе
    Фото: FIFA

    Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США).

    На 28-й минуте капитан французской сборной Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти. Однако после перерыва он исправился, открыв счет на 60-й минуте. Спустя шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество французов после передачи Мбаппе.

    Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал мирового первенства, где сыграет с победителем матча между Испанией и Бельгией.

    Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.

    Ранее стали известны участники шоу на финале ЧМ-2026.

     

    Спорт Футбол FIFA 2026 Франция Чемпионат мира по футболу Марокко
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор