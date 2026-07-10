Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026

Сборная Франции стала полуфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в четвертьфинале команду Марокко со счетом 2:0, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США).

На 28-й минуте капитан французской сборной Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти. Однако после перерыва он исправился, открыв счет на 60-й минуте. Спустя шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество французов после передачи Мбаппе.

Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал мирового первенства, где сыграет с победителем матча между Испанией и Бельгией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.

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