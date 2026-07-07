Кашаган, Карачаганак и Жанаозен: когда заработают новые ГПЗ

— Во исполнение поручения Главы государства в октябре 2025 года сдан в эксплуатацию магистральный газопровод «Талдыкорган — Ушарал». В конце этого года планируется завершить строительство линейной части 1-го этапа 2-й нитки магистральный газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент». В 2027 году ожидается ввод в эксплуатацию газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд кубометров газа в год и завода в Жанаозене мощностью 0,9 млрд кубометров в год, — сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства.

По его словам, в 2029 году ожидается второй этап второй нитки МГ «Бейнеу-Бозой-Шымкент», который позволит увеличить мощность до 15 млрд товарного газа в год.

— К 2030 году предусмотрен ввод ГПЗ на Кашагане мощностью 2,5 млрд м³/год, а также ГПЗ на Карачаганаке мощностью 5 млрд кубометров в год. Реализация данных проектов позволит увеличить переработку газа, расширить газотранспортную инфраструктуру и обеспечить устойчивое газоснабжение регионов, — отметил глава Минэнерго.

Ранее сообщалось, за счет чего Казахстан планирует нарастить производство товарного газа почти на 30%.