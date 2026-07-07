За счет чего Казахстан планирует нарастить производство товарного газа почти на 30%

На заседании Правительства министр представил запланированную динамику производства товарного газа для внутреннего потребления до 2032 года.

— Согласно прогнозным показателям, объем производства товарного газа увеличится с 27,4 млрд кубометров в 2025 году до 35,5 млрд кубометров к 2032 году, что на 29,6% выше фактического показателя 2025 года, — сказал Ерлан Аккенженов.

Фото: пресс-служба Правительства РК

По его словам, рост будет обеспечен за счет реализации проектов по увеличению объемов производства товарного газа, включая ввод мощностей по переработке газа на месторождениях Кашаган и Карачаганак.

Начиная с 2027 года ожидаются следующие дополнительные перспективные объемы товарного газа:

в 2027–2030 годах — 1,6 млрд кубометров;

в 2031 году — 2,3 млрд кубометров;

в 2032 году — 6,6 млрд кубометров.

Ранее были названы сроки завершения строительства ГПЗ на Кашагане: строительно-монтажные работы на газоперерабатывающем заводе планируется завершить до конца 2026 года.