Названы сроки завершения строительства ГПЗ на Кашагане

Строительно-монтажные работы на газоперерабатывающем заводе на месторождении Кашаган планируется завершить до конца 2026 года. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Алибек Жамауов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Алибека Жамауова, в настоящее время готовность строительства газоперерабатывающего завода составляет 61,4%, а поставка основного технологического оборудования завершена на 98%.

— На строительной площадке в круглосуточном режиме задействовано 1775 рабочих и 314 единиц спецтехники, что позволит полностью завершить строительно-монтажные работы к концу 2026 года, — сказал Алибек Жамауов.

Он также сообщил, что QazaqGaz продолжает реализацию других крупных инфраструктурных проектов. В частности, по строительству второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» базовое проектирование выполнено на 100%, инженерные изыскания — на 98%, а общая готовность проектирования составляет 35,56%.

Кроме того, глава компании отметил, что по проекту строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 2,5 млрд кубометров в год уже определен EPC-подрядчик.

— По проекту строительства ГПЗ Кашаган мощностью 2,5 млрд кубометров в год определен EPC-подрядчик. Контракт FEED+EPC планируется подписать в четвертом квартале текущего года, — заявил Алибек Жамауов.

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