Реформы передают больше власти народу — эксперты из США о новой Конституции Казахстана

Американские эксперты — вице-президент «The America-Eurasia Center» Ральф Винни и президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» Уайлдер Алехандро Санчес — поделились с собственным корреспондентом агентства Kazinform в Вашингтоне своей оценкой конституционных реформ в Казахстане.

По мнению Ральфа Винни, реформы имеют принципиальное значение, поскольку расширяют участие граждан в государственном управлении.

— Эти конституционные реформы очень важны, потому что они передают больше власти в руки граждан страны, позволяя им самостоятельно определять свой курс и свою судьбу, а также решать, как должно функционировать его правительство, — считает эксперт.

Особое внимание он уделил созданию Конституционного суда. По словам Ральфа Винни, этот институт будет способствовать формированию прозрачной правовой системы, в которой граждане и инвесторы смогут рассчитывать на справедливое рассмотрение своих вопросов.

— Планируя начать свою деятельность в Казахстане, вы хотите быть уверены, что правила игры не изменятся после открытия бизнеса и вам будет комфортно работать в стране, где действует верховенство закона. Именно верховенство закона, открытая и прозрачная система подотчетности являются ключевыми факторами, и Казахстан укрепил эти принципы, проведя конституционный референдум, — отметил он.

По его мнению, реформы также служат важным сигналом для международного сообщества, демонстрируя открытость Казахстана и создавая дополнительные возможности для привлечения инвестиций и развития торгово-экономического сотрудничества.

Ральф Винни также положительно оценил переход к однопалатному парламенту.

— Это создает возможность усилить представительство граждан и обеспечить дальнейшее продвижение Казахстана по пути открытости и транспарентности. Новая Конституция возвращает власть народу, предоставляя гражданам возможность влиять на развитие страны и формулировать свое видение будущего, — сказал эксперт.

Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» Уайлдер Алехандро Санчес, в свою очередь, положительно оценил введение должности вице-президента.

— Я думаю, что одним из положительных изменений в новой Конституции является введение должности вице-президента, который сможет посещать Вашингтон, — отметил он.

Эксперт рассказал, что неоднократно участвовал во встречах с казахстанскими делегациями высокого уровня. По его мнению, появление должности вице-президента может придать дополнительный импульс двусторонним отношениям благодаря расширению политических контактов и увеличению числа взаимных визитов.

Говоря о Народном совете, Уайлдер Алехандро Санчес подчеркнул, что этот орган способен стать эффективным механизмом обратной связи между обществом и государством.

— Народный совет мог бы стать действенным механизмом информирования Президента и Курултая о том, насколько эффективны реализуемые инициативы и проекты, работают ли они на благо граждан, — считает эксперт.

Вместе с тем он отметил, что успешность работы нового института будет зависеть от его способности отражать различные точки зрения. По мнению Санчеса, Казахстану важно продемонстрировать, что новая конституционная модель действительно создает условия для открытой дискуссии и учета различных мнений при принятии государственных решений.

Напомним, 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция. Что изменится для власти и граждан, читайте здесь.