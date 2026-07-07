Бектенов дал месяц на план по увеличению производства сжиженного газа в Казахстане
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил принять ряд мер по развитию газовой отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам главы Кабмина, не менее важным направлением является развитие геологоразведки, что обеспечит устойчивое развитие газовой отрасли. В этой связи Министерству энергетики совместно с компанией «КазМунайГаз» поручено ускорить вовлечение новых перспективных участков в геологическое изучение, активнее внедрять современные технологии разведки и создавать понятные условия для привлечения частных инвестиций.
— Параллельно мы должны форсировать развитие газотранспортной системы. Строительство второй нитки газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» и нового газопровода «Ишим-Астана» имеют стратегическое значение. Они гарантируют качество газоснабжения столицы, южных и северных регионов, дадут импульс развитию промышленности и укрепят транзитный потенциал страны, — отметил Олжас Бектенов.
Он также отметил, что важнейшей задачей Правительства является дальнейшая газификация населенных пунктов.
— Сегодня доступ к природному газу имеют порядка 65% населения. Главой государства поставлена четкая задача по повышению уровня газификации до 80%. Поэтому акимам регионов необходимо синхронизировать сроки ввода в эксплуатацию магистральной инфраструктуры с готовностью местных распределительных сетей. При этом главным показателем эффективности должна быть не только протяженность проложенных труб, но и количество реально подключенных абонентов, в чьих домах появился газ, — сказал Премьер.
Глава Кабмина также обратил внимание на важность цифровой трансформации отрасли. Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством энергетики поручено обеспечить создание единой цифровой платформы учета газа.
— Особого внимания требует ситуация на рынке сжиженного нефтяного газа. Спрос ежегодно растет, что связано с развитием производств, где топливо используется как сырье. Поручаю Министерству энергетики совместно с компанией «КазМунайГаз» в месячный срок представить детальный план по наращиванию объемов производства сжиженного газа. Кроме того, должен быть обеспечен прозрачный механизм распределения объемов как между, так и внутри регионов, — заключил Олжас Бектенов.
Ранее Олжас Бектенов поручил внедрить систему еженедельного контроля за строительно-монтажными работами на газоперерабатывающих мощностях Кашагана, Карачаганака и Жанаозена.