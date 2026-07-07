Бектенов дал месяц на план по увеличению производства сжиженного газа в Казахстане

По словам главы Кабмина, не менее важным направлением является развитие геологоразведки, что обеспечит устойчивое развитие газовой отрасли. В этой связи Министерству энергетики совместно с компанией «КазМунайГаз» поручено ускорить вовлечение новых перспективных участков в геологическое изучение, активнее внедрять современные технологии разведки и создавать понятные условия для привлечения частных инвестиций.

— Параллельно мы должны форсировать развитие газотранспортной системы. Строительство второй нитки газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» и нового газопровода «Ишим-Астана» имеют стратегическое значение. Они гарантируют качество газоснабжения столицы, южных и северных регионов, дадут импульс развитию промышленности и укрепят транзитный потенциал страны, — отметил Олжас Бектенов.

Он также отметил, что важнейшей задачей Правительства является дальнейшая газификация населенных пунктов.

— Сегодня доступ к природному газу имеют порядка 65% населения. Главой государства поставлена четкая задача по повышению уровня газификации до 80%. Поэтому акимам регионов необходимо синхронизировать сроки ввода в эксплуатацию магистральной инфраструктуры с готовностью местных распределительных сетей. При этом главным показателем эффективности должна быть не только протяженность проложенных труб, но и количество реально подключенных абонентов, в чьих домах появился газ, — сказал Премьер.

Глава Кабмина также обратил внимание на важность цифровой трансформации отрасли. Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством энергетики поручено обеспечить создание единой цифровой платформы учета газа.

— Особого внимания требует ситуация на рынке сжиженного нефтяного газа. Спрос ежегодно растет, что связано с развитием производств, где топливо используется как сырье. Поручаю Министерству энергетики совместно с компанией «КазМунайГаз» в месячный срок представить детальный план по наращиванию объемов производства сжиженного газа. Кроме того, должен быть обеспечен прозрачный механизм распределения объемов как между, так и внутри регионов, — заключил Олжас Бектенов.

Ранее Олжас Бектенов поручил внедрить систему еженедельного контроля за строительно-монтажными работами на газоперерабатывающих мощностях Кашагана, Карачаганака и Жанаозена.