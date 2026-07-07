Бектенов поручил еженедельно контролировать строительство трех крупных ГПЗ

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил внедрить систему еженедельного контроля за строительно-монтажными работами на газоперерабатывающих мощностях Кашагана, Карачаганака и Жанаозена, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он напомнил, что успешная реализация всех проектов напрямую влияет на энергетическую безопасность государства, инвестиционную привлекательность экономики и качество жизни граждан.

— Развитие экономики сопровождается постоянным ростом спроса на газ как со стороны населения, так и промышленного сектора. Нам необходимо обеспечить долгосрочный баланс между ресурсными возможностями отрасли и потребностями экономики. Последовательно реализуются проекты по развитию газотранспортной инфраструктуры, строительству газоперерабатывающих заводов и газификации регионов, — сказал Олжас Бектенов на заседании Правительства.

По его словам, развитие газовой отрасли должно осуществляться опережающими темпами. Своевременно должна быть обеспечена инфраструктура для запуска новых предприятий, привлечения инвестиций и дальнейшего роста промышленного потенциала страны.

— В этой связи особое значение имеют проекты строительства новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене. Именно эти объекты должны обеспечить увеличение производства товарного газа для внутреннего рынка и стать драйверами развития нефтегазохимической отрасли. Поэтому поручаю Министерству энергетики, фонду «Самрук-Казына», а также компании QazaqGaz внедрить систему еженедельного контроля за строительно-монтажными работами на этих объектах, — поручил Премьер.

Ранее в Министерстве энергетики озвучили планы по вводу новых инфраструктурных и газоперерабатывающих проектов.