Бектенов назвал главный показатель эффективности газификации регионов

При оценке эффективности работы акимов регионов в сфере газификации ключевым показателем должно стать не количество построенных газопроводов, а число жителей, фактически подключенных к природному газу. Об этом заявил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что главным ориентиром при реализации поручения Главы государства по повышению уровня газификации страны до 80% должна стать фактическая доступность природного газа для населения.

По его словам, в настоящее время доступ к природному газу имеют порядка 65% жителей страны. Для достижения поставленной Президентом цели акиматам регионов необходимо синхронизировать сроки ввода в эксплуатацию объектов магистральной газовой инфраструктуры с готовностью местных распределительных сетей.

— Важнейшей задачей Правительства является дальнейшая газификация населенных пунктов. Сегодня доступ к природному газу имеют порядка 65% населения. Главой государства поставлена четкая задача по повышению уровня газификации до 80%. Акимам регионов необходимо синхронизировать сроки ввода в эксплуатацию магистральной инфраструктуры с готовностью местных распределительных сетей. При этом главным показателем эффективности должна быть не только протяженность проложенных труб, но и количество реально подключенных абонентов, в чьих домах появился газ, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее в Министерстве энергетики озвучили планы по вводу новых инфраструктурных и газоперерабатывающих проектов.