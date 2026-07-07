Алихан Смаилов отчитался Президенту: 13 госаудитов и 128 млрд тенге в бюджет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал отчет об итогах работы Высшей аудиторской палаты за первое полугодие 2026 года.

По словам Алихана Смаилова, за отчетный период проведено 13 крупных государственных аудитов с охватом финансовых средств на сумму 5,8 трлн тенге. Проверки затронули местные исполнительные органы отдельных регионов, АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Казпочта», АО «Актауский морской торговый порт», инфраструктуру системы здравоохранения и ряд государственных органов.

Председатель Высшей аудиторской палаты также доложил, что по итогам устранения выявленных нарушений в государственный бюджет возвращено 128 млрд тенге. Правительству и объектам аудита направлены 35 рекомендаций и 413 пунктов предписаний.

Кроме того, в рамках исполнения поручений Президента по совершенствованию бюджетного процесса в национальное законодательство внедрен ряд инициатив Высшей аудиторской палаты. В частности, приняты новые правила формирования макроэкономического прогноза, усилен казначейский контроль за расходованием государственных средств, а также введен запрет на корректировку бюджета в четвертом квартале.

Алихан Смаилов также проинформировал Главу государства о мерах по повышению прозрачности и эффективности процедур приватизации, а также совершенствованию механизмов регулирования агропромышленного комплекса.

По его словам, во втором полугодии 2026 года планируется завершить 20 государственных аудитов, четыре из которых будут проведены по прямому поручению Президента. Они охватят город Шымкент, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области, а также механизмы поддержки производителей фармацевтической продукции.

Кроме того, проверки затронут газовую отрасль, инвестиционную сферу, деятельность АО «Жасыл Даму» и АО «НК «ҚазАвтоЖол», отдельные национальные проекты, проект «Ауыл – Ел бесігі» и ряд других направлений.

Также в рамках взаимодействия с новым Курултаем будет проведена оценка проекта республиканского бюджета на 2027–2029 годы.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по совершенствованию системы государственного аудита, сделав акцент на внедрении современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось о том, что госаудит выявил финансовые нарушения на 175,6 млрд тенге в Атырауской области.