Госаудит выявил финансовые нарушения на 175,6 млрд тенге в Атырауской области

Проведенный в Атырауской области в течение пяти месяцев аудит показал наличие нарушений в сфере использования бюджетных средств и государственных закупок на сумму более 175,6 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в департаменте внутреннего государственного аудита по Атырауской области, объем финансовых нарушений превысил 82 млрд тенге. Сумма нарушений процедурного характера достигла 93 млрд 574 млн тенге.

Наряду с этим, был проведен камеральный контроль в сфере госзакупок, охвачено 9 316 процедур. В результате выявлены нарушения по 1 092 государственным закупкам на общую сумму 22 млрд 571 млн тенге.

По указанным фактам направлены 1 092 предписания ответственным сторонам, все предписания исполнены в полном объеме.

За отчетный период со стороны департамента были приняты административные меры в отношении 327 должностных и юридических лиц. Наложены штрафы на общую сумму 25,8 млн тенге, из них 23,8 млн тенге взысканы в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Алматинской области неэффективно израсходовали 1,5 млрд тенге бюджетных средств.