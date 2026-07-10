Оперативный комитет создал Бектенов для принятия экспресс-решений по городу Алатау
Олжас Бектенов провел заседание совета города Алатау, был обсужден ход реализации поручений Главы государства по развитию нового города, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.
Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета города Алатау. Рассмотрены вопросы реализации Конституционного закона Республики Казахстан «О специальном правовом режиме города Алатау» и дальнейшего развития нового города.
Олжас Бектенов отметил, что вступившая в силу 1 июля текущего года Конституция служит продолжением масштабных президентских реформ и создает прочную основу для дальнейшей модернизации экономики. В данном контексте особое значение имеет проект Alatau City, нацеленный на привлечение инвестиций, внедрение передовых управленческих решений и создание новой модели города.
— В развитие положений новой Конституции вступил в силу Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». В соответствии с поручением Главы государства проект Alatau City должен стать одним из драйверов экономического развития. Поэтому основная задача Совета города Алатау — обеспечить своевременную и качественную реализацию специального правового режима, — подчеркнул руководитель Правительства.
За пол года завершат 30-летний план развития города Алатау
Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров доложил о текущей деятельности организации и планах дальнейшего развития Алатау. В настоящее время ведется работа по формированию нормативной правовой базы города, разработке стратегических документов, созданию современной системы государственного управления, привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов. Продолжается работа по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры действующих населенных пунктов Алатау, в частности на текущий момент охвачены микрорайоны Ынтымақ, Қоянқұс, Жетіген, Жаңадәуір, Жаңаталап.
До конца текущего года планируется завершить разработку Долгосрочного плана развития города до 2055 года, Стратегии развития и Мастер-плана до 2040 года с привлечением ведущих международных консалтинговых компаний ARUP и BCG.
— Внимание уделено проектам K-Smart City, Alatau AI-Driven City и Alatau Crypto City. В рамках K-Smart City предусматривается создание пилотного самодостаточного района площадью 330 га с применением передовых смарт-технологий по опыту Южной Кореи. Концепция Alatau AI-Driven City предполагает внедрение цифрового двойника, Big Data и искусственного интеллекта для управления городскими процессами в режиме реального времени. Alatau Crypto City подразумевает запуск проектов по токенизации и формированию Web3-экосистемы города, — сказано в сообщении Правительства РК.
В целом, по данным Alatau City Authority, сформирован пул из 53 инвестиционных проектов на сумму 2 трлн теңге с созданием 51 тыс. рабочих мест. Среди ключевых проектов — Iconic Complex стоимостью более 1 млрд долларов, производство PepsiCo, Mars, Hyundai Green Food, биофармацевтический завод Khan Tengri Biopharma, проекты городской воздушной мобильности с AutoFlight и Joby, строительство кампуса университета KAIST. До конца 2026 года планируется запустить первые проекты по токенизации, привлечь резидентов и сформировать единое пространство виртуальной и реальной экономики.
Какие решения принял главный Совет
Утверждено Положение об Alatau City Authority, определяющее правовой статус, полномочия и систему управления организации. Так, Государственный фонд Alatau City Authority преобразуется в специальную организацию управления — государственный орган, ответственный за функционирование и развитие города Алатау.
Для обеспечения эффективного управления городом приняты решения о создании Оперативного комитета и Регуляторной комиссии. Оперативный комитет будет рассматривать вопросы, требующие своевременного принятия решений. Регуляторная комиссия будет утверждать нормативные правовые акты, а также внедрять передовые международные практики в рамках специального правового режима.
В целях урегулирования вопросов переходного периода Совет поддержал создание Временной комиссии по земельным отношениям при акимате города Алатау. В задачи комиссии также войдет сопровождение приоритетных инвестиционных проектов до утверждения Мастер-плана города.
Премьер-министр поручил государственным органам и Alatau City Authority ускорить работы по ключевым направлениям развития города.