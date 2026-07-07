Премьер-министр поручил разработать новую тарифную политику газоснабжения Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства заявил о том, что действующая модель ценообразования в газовой отрасли не должна сдерживать ее развитие, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В этой связи, поручаю Министерству национальной экономики совместно с Министерством энергетики и Агентством по защите и развитию конкуренции в двухмесячный срок внести в Правительство предложения по новой стимулирующей тарифной политике с учетом сохранения справедливой адресной поддержки населения, — сказал Премьер-министр.

Он также отметил, что государство направляет значительные средства на реализацию крупных инфраструктурных проектов в отрасли.

— Здесь важно обеспечивать отечественных производителей гарантированным заказом. Поэтому поручаю министерствам промышленности и энергетики совместно с фондом «Самрук-Казына» в месячный срок утвердить номенклатуру нефтегазового оборудования, закуп которого будет осуществляться исключительно у казахстанских производителей, — поручил Олжас Бектенов.

Также отмечено, что в условиях постоянно растущего потребления в стране объемы доступного газа должны направляться в первую очередь на нужды населения и на развитие высокотехнологичных производств. В этой связи Министерству энергетики совместно с акиматами регионов поручено в месячный срок разработать критерии энергоэффективности для новых производств, желающих подключиться к товарному газу.

— Практика выдачи объемов ресурса энергоемким и низкоэффективным производствам должна быть прекращена, — отметил глава Правительства.

Ранее Премьер также поручил внедрить систему еженедельного контроля за строительно-монтажными работами на газоперерабатывающих мощностях Кашагана, Карачаганака и Жанаозена.