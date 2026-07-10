Сапаров доложил Токаеву о росте экспорта АПК до $3 млрд за четыре месяца

Глава государства заслушал доклад министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова об итогах развития агропромышленного комплекса за первое полугодие 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи было отмечено, что в Казахстане продолжается работа по диверсификации посевных площадей, расширению льготного кредитования аграриев и развитию лизинга сельхозтехники.

По словам Айдарбека Сапарова, реализуется комплекс мер по увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70%. За шесть месяцев 2026 года производство продуктов питания выросло на 14,7%, а индекс физического объема сельского хозяйства увеличился на 4,4%. Рост в растениеводстве составил 7,7%, в животноводстве — 4,4%.

Также министр сообщил о росте экспорта продукции агропромышленного комплекса. За январь–апрель 2026 года объем поставок за рубеж составил $3 млрд, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($2,2 млрд). По итогам года ожидается увеличение экспорта до $7,2 млрд.

Отдельное внимание уделено развитию животноводства. В стране действует система льготного финансирования хозяйств всех категорий, направленная на увеличение поголовья, повышение продуктивности и рост экспорта мясной продукции. Также утвержден Комплексный план по развитию ветеринарии до 2030 года, предусматривающий модернизацию системы ветеринарной безопасности и обновление нормативной базы.

Продолжается цифровизация АПК. На базе платформы «Е-АПК» интегрируются государственные информационные системы и внедряются новые цифровые сервисы.

По прогнозам, до конца 2026 года валовая продукция сельского хозяйства вырастет на 5,9%, производство продуктов питания — на 9,5%, напитков — на 10,5%. Инвестиции в основной капитал отрасли ожидаются на уровне 2,2 трлн тенге.

Президент по итогам доклада поручил повысить эффективность отрасли, увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, расширить экспортный потенциал и укрепить продовольственную безопасность страны.