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    Сапаров доложил Токаеву о росте экспорта АПК до $3 млрд за четыре месяца

    Глава государства заслушал доклад министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова об итогах развития агропромышленного комплекса за первое полугодие 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Сапаров доложил Токаеву о росте экспорта АПК до $3 млрд за четыре месяца
    Фото: Акорда

    В ходе встречи было отмечено, что в Казахстане продолжается работа по диверсификации посевных площадей, расширению льготного кредитования аграриев и развитию лизинга сельхозтехники.

    По словам Айдарбека Сапарова, реализуется комплекс мер по увеличению доли переработанной продукции в АПК до 70%. За шесть месяцев 2026 года производство продуктов питания выросло на 14,7%, а индекс физического объема сельского хозяйства увеличился на 4,4%. Рост в растениеводстве составил 7,7%, в животноводстве — 4,4%.

    Также министр сообщил о росте экспорта продукции агропромышленного комплекса. За январь–апрель 2026 года объем поставок за рубеж составил $3 млрд, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($2,2 млрд). По итогам года ожидается увеличение экспорта до $7,2 млрд.

    Отдельное внимание уделено развитию животноводства. В стране действует система льготного финансирования хозяйств всех категорий, направленная на увеличение поголовья, повышение продуктивности и рост экспорта мясной продукции. Также утвержден Комплексный план по развитию ветеринарии до 2030 года, предусматривающий модернизацию системы ветеринарной безопасности и обновление нормативной базы.

    Продолжается цифровизация АПК. На базе платформы «Е-АПК» интегрируются государственные информационные системы и внедряются новые цифровые сервисы.

    По прогнозам, до конца 2026 года валовая продукция сельского хозяйства вырастет на 5,9%, производство продуктов питания — на 9,5%, напитков — на 10,5%. Инвестиции в основной капитал отрасли ожидаются на уровне 2,2 трлн тенге.

    Президент по итогам доклада поручил повысить эффективность отрасли, увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, расширить экспортный потенциал и укрепить продовольственную безопасность страны.

    Акорда
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор