Мы идем на выборы не ради мандатов, а ради перемен — Айбек Дадебай

Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай заявил, что утвержденная на III внеочередном съезде предвыборная программа ориентирована на решение повседневных проблем граждан и реализацию принципов новой Конституции, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С 1 июля Казахстан живет по новой Конституции. Это не просто новый Основной Закон. Это новая система координат для государства. Это новый общественный договор. Теперь главная задача — наполнить их реальным содержанием. Именно это мы считаем своей политической миссией, — сказал Айбек Дадебай.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Он отметил, что партия рассматривает своей исторической задачей превращение ценностей новой Конституции в ответственную государственную политику, созидательные реформы и результаты, которые будут ощутимы для каждого гражданина.

— Мы твердо убеждены, что именно «Әділет» станет одной из ведущих политических сил, призванных воплотить в жизнь идеалы новой Конституции и обеспечить успешное развитие Казахстана в новую конституционную эпоху, — заявил глава партии.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

По его словам, утвержденная на съезде предвыборная программа сформирована на основе стратегических инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, результатов социологических исследований, предложений экспертов и обращений граждан.

— Главная особенность нашей программы заключается в том, что она ориентирована не на государственный аппарат, а на гражданина. В центре каждого ее раздела находится конкретный человек, его жизнь, интересы, надежды и потребности. Молодая семья, мечтающая о собственном жилье и месте в детском саду для своего ребенка. Предприниматель, рассчитывающий на справедливый суд и равные правила игры. Молодой специалист, ищущий достойную работу. Пенсионер, нуждающийся в качественной медицинской помощи. Труженик села и его семья — именно эти люди являются главными героями нашей программы. Потому что истинная сила государства определяется не экономическими показателями, а прежде всего качеством жизни его граждан, — подчеркнул Дадебай.

Говоря о предстоящих выборах, он отметил, что «Әділет» сформировала команду кандидатов, готовых взять на себя ответственность за реализацию заявленных реформ.

Фото: Kazinform

— Вместе с вами мы выбрали команду единомышленников, которые готовы работать. Не обещать. Не искать виноватых. Не жить прошлым. А строить будущее. Мы идем на выборы не ради мандатов. Мы идем на выборы ради перемен. Ради сильного государства. Ради справедливой экономики. Ради общества, где честный труд ценится выше связей, знания — выше громких слов, а закон — выше любых интересов, — заключил глава партии.

Ранее делегаты III внеочередного съезда партии «Әділет» утвердили партийный список из 186 кандидатов в депутаты Курултая.