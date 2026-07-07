Александр Винокуров: «Astana Team» исполнилось 20 лет — это визитная карточка Казахстана

Олимпийский чемпион, казахстанский велогонщик Александр Винокуров в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Брюсселе рассказал о передаче своей олимпийской формы в коллекцию Международного олимпийского музея, участии в сессии Всемирной организации интеллектуальной собственности и выступлении команды Astana Team на «Тур де Франс».

Напомним, в понедельник в Международном олимпийском музее в Лозанне состоялось знаковое для Казахстана событие: олимпийская форма Александра Винокурова официально вошла в коллекцию музея.

— Для меня было большой честью получить приглашение Министерства юстиции Казахстана принять участие в сессии Всемирной организации интеллектуальной собственности, где в этом году одной из ключевых тем стал спорт. Это новый опыт и новые возможности для общения с представителями разных стран, — сказал Александр Винокуров.

По его словам, в ходе дискуссий в Женеве обсуждалось, как спорт, инновации, творчество и международное сотрудничество помогают объединять страны, раскрывать человеческий потенциал и создавать возможности для будущих поколений.

— Спорт учит расширять границы возможного, а победа никогда не бывает результатом усилий одного человека. За ней всегда стоят команда, знания, технологии, труд и доверие. Казахстан сегодня делает ставку на знания, инновации и раскрытие потенциала своих граждан, — подчеркнул олимпийский чемпион.

Винокуров также отметил, что с удовольствием передал свою олимпийскую форму Международному олимпийскому музею.

— Это первая и пока единственная форма спортсмена из Казахстана, которая будет представлена в одном из главных мировых центров олимпийской истории, где хранятся символы выдающихся спортивных достижений атлетов со всего мира, — сказал он.

Церемония состоялась в рамках неформального министерского политического диалога Всемирной организации интеллектуальной собственности на тему «Наводя мосты: инновации и творчество как движущая сила общества будущего».

Казахстан на мероприятии представляли министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев, Постоянный представитель Казахстана при ВТО и международных экономических организациях Кайрат Торебаев и олимпийский чемпион Александр Винокуров.

Передача формы в коллекцию Международного олимпийского музея стала знаковым событием для Казахстана. Теперь история олимпийской победы Александра Винокурова будет представлена в одном из главных мировых центров олимпийского наследия, который ежегодно посещают миллионы людей. Для страны это не только признание спортивных достижений, но и символ достойного места казахстанских спортсменов в мировой олимпийской истории.

Кроме того, Александр Винокуров рассказал о старте Astana Team на многодневной велогонке «Тур де Франс».

— К сожалению, первый этап для нас сложился не лучшим образом — произошло падение. Но все ребята в строю, никто не выбыл. Команда мотивирована, впереди еще много борьбы. Сегодня уже четвертый этап, и наша задача — выиграть один из этапов и попасть в первую десятку генеральной классификации. Сегодня вечером я возвращаюсь в расположение команды, и дальше будем придерживаться намеченной стратегии, — отметил он.

В этом году команде Astana Team исполнилось 20 лет. Это история и визитная карточка нашей страны, наша гордость, заключил Александр Винокуров.

Напомним, форма олимпийского чемпиона Александра Винокурова впервые вошла в коллекцию Международного олимпийского музея в Лозанне.