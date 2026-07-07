Форму Александра Винокурова впервые передали в международный олимпийский музей в Лозанне

Форма олимпийского чемпиона Александра Винокурова впервые вошла в коллекцию Международного олимпийского музея в Лозанне, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Женевы.

Церемония передачи состоялась в Международном олимпийском музее в Лозанне. Теперь форма олимпийского чемпиона Александра Винокурова станет частью постоянной коллекции музея, где собраны экспонаты, посвященные истории Олимпийских игр и достижениям спортсменов со всего мира.

Фото: Арнур Рахимбеков / Kazinform

Мероприятие прошло во время неформального министерского политического диалога Всемирной организации интеллектуальной собственности на тему «Наводя мосты: инновации и творчество как движущая сила общества будущего». Участники обсудили роль спорта, инноваций, творчества и международного сотрудничества в укреплении связей между странами, раскрытии человеческого потенциала и создании новых возможностей для будущих поколений.

Казахстан на мероприятии представляли министр юстиции Ерлан Сарсембаев, постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях Кайрат Торебаев, а также олимпийский чемпион Александр Винокуров.

Фото: Арнур Рахимбеков / Kazinform

Александр Винокуров отметил, что спорт учит преодолевать границы возможного, а победа никогда не является результатом усилий одного человека. По его словам, за каждым достижением стоят команда, знания, технологии, труд и доверие. Он также подчеркнул, что Казахстан делает ставку на развитие человеческого потенциала, знаний и инноваций.

Как отметили в Постоянном представительстве Республики Казахстан при ВТО, включение формы олимпийского чемпиона в коллекцию Международного олимпийского музея стало важным событием для отечественного спорта. Там подчеркнули, что это свидетельствует о признании достижений казахстанских спортсменов и их вклада в историю мирового олимпийского движения.

Фото: Арнур Рахимбеков / Kazinform

Ранее казахстанская команда XDS Astana Team объявила состав на одну из главных велогонок мирового сезона — супермногодневку «Тур де Франс», которая пройдет с 4 по 26 июля.