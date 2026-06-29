«Астана» объявила состав на Тур де Франс

Казахстанская команда XDS Astana Team объявила состав на одну из главных велогонок мирового сезона — супермногодневку «Тур де Франс», которая пройдет с 4 по 26 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

В состав команды вошли восемь гонщиков: Давиде Баллерини, Аарон Гейт, Серхио Игита, Макс Кантер, Харольд Техада, Майк Тениссен, Симоне Веласко, Николя Винокуров.

113-й выпуск легендарной многодневной гонки стартует 4 июля в испанской Барселоне. Участникам предстоит преодолеть 3321,2 км по дорогам Испании и Франции. Маршрут пройдет по часовой стрелке через Пиренеи, Центральный массив, Вогезы, Юру и Альпы, а завершится традиционным финишем в Париже 26 июля.

Как и в прошлом году, заключительный этап вновь пройдет через холм Монмартр — самую высокую точку французской столицы, после чего гонщики финишируют на Елисейских Полях.

Под первым стартовым номером на гонку выйдет действующий победитель «Тур де Франс-2025», словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates XRG.

Всего в самой престижной многодневной велогонке мира примут участие 23 команды и 184 спортсмена, которым предстоит побороться за знаменитую желтую майку лидера.

Отметим, в прошлом году итальянский гонщик казахстанской команды XDS Astana Team Давиде Баллерини сумел подняться на пьедестал «Тур де Франс». На заключительном 21-м этапе многодневки он финишировал вторым.