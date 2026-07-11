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    Нуржан Жумабай завоевал золото ЧМ по тяжелой атлетике в Колумбии

    Казахстанский тяжелоатлет Нуржан Жумабай стал чемпионом мира среди юношей в в Кали (Колумбия), выиграв золото в категории до 88 кг и установив мировой рекорд в толчке, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Нуржан Жумабай завоевал золото ЧМ по тяжелой атлетике в Колумбии
    Фото: НОК РК

    В соревнованиях в весовой категории до 88 кг представитель Казахстана по итогам двоеборья набрал 348 кг, показав результат 155 кг в рывке и 193 кг в толчке.

    Помимо золотой медали, Жумабай установил мировой рекорд в упражнении «толчок».

    Второе место занял испанский спортсмен Эрик Гуадамуд, поднявший в сумме 344 кг (156+188), а бронзовым призером стал мексиканец Хосе Мантилья с результатом 335 кг (151+184).

    Напомним, Легкоатлетка Анастасия Рыпакова стала серебряным призером молодежного чемпионата Азии.

    Спорт спортсмены Казахстана Сборная Казахстана Золото Медаль НОК
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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