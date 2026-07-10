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    Легкоатлетка Анастасия Рыпакова стала серебряным призером молодежного чемпионата Азии

    Сборная Казахстана завоевала первую медаль на проходящем в Ордосе (Китай) молодежном чемпионате Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Легкоатлетка Анастасия Рыпакова стала серебряным призером молодежного чемпионата Азии
    Фото: НОК

    Анастасия Рыпакова заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в длину. В своей лучшей попытке наша соотечественница показала результат 6,11 метра.

    Отметим, что Диляра Хайбуллина, заявленная в этой же дисциплине, не вышла на старт.

    Золотую медаль завоевала китаянка Инъин Хуан с результатом 6,48 метра. Бронзовым призером стала Ха Тхи Тхюи Ханг из Вьетнама — 6,10 метра.

    Ранее казахстанские легкоатлеты стали чемпионами Азии по эстафетному бегу в Китае.

    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика Чемпионат Азии Молодежь
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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