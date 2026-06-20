Казахстанские легкоатлеты стали чемпионами Азии по эстафетному бегу в Китае

Сборная Казахстана по легкой атлетике завоевала золотую медаль чемпионата Азии по эстафетному бегу, который проходит в китайском Шаосине, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Казахстанские спортсмены стали победителями в смешанной эстафете 4х400 метров. В составе команды выступили Эльнор Мухитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов и Аделина Земс, показавшие результат 3 минуты 16,75 секунды.

Серебряные медали завоевали представители Индии (3:17.06), а бронзовыми призерами стали хозяева соревнований из Китая (3:17.20).

Чемпионат Азии завершится 21 июня. В заключительный день турнира казахстанские легкоатлеты также выступят в мужской и женской эстафетах 4х400 метров.

Напомним, Виктор Друзин принес Казахстану медаль в финале Кубка мира по артистическому плаванию.