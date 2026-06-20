Виктор Друзин принес Казахстану медаль в финале Кубка мира по артистическому плаванию

20 июня в канадском Торонто стартовал суперфинал Кубка мира по артистическому плаванию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В индивидуальной технической программе среди мужчин представитель Казахстана Виктор Друзин занял третье место и принес команде первую медаль.

Призеры среди мужчин:

Ранджуо Томблин (Великобритания) — 249,2033 балла.

(Великобритания) — 249,2033 балла. Муе Го (Китай) — 245,6576 балла.

(Китай) — 245,6576 балла. Виктор Друзин (Казахстан) — 235,4583 балла.

Отметим, что в решающем турнире сезона примут участие 156 спортсменов из 22 стран, прошедших отбор. Казахстан представят 14 отечественных спортсменов.

Соревнования завершатся 21 июня.

Ранее Виктор Друзин взял бронзу этапа Кубка мира по артистическому плаванию, который проходил в китайском Сиане.

Казахстанский спортсмен традиционно выигрывает призовые места в международных соревнованиях. Ранее Виктор Друзин стал бронзовым призером от Казахстана на этапе Кубка мира во Франции.