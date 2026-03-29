Казахстан завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

В соревнованиях среди смешанных дуэтов в технической программе Ясмин Исламова и Алдияр Рамазанов поднялись на вторую ступень пьедестала, набрав 211.1267 балла.

Победителями стали Алина Румянцева и Захар Трофимов (Россия) - 231.9159.

С бронзой завершили выступление Эмили Минанте и Густаво Санчес (Колумбия) - 207.9975.

На текущее время в активе сборной Казахстана две медали. Ранее бронзовым призером от Казахстана на этапе Кубка мира стал Виктор Друзин.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал две золотые медали на этапе Кубка мира по артистическому плаванию. Соревнования проходили в Колумбии, в городе Медельине.