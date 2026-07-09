Выборы в Курултай: пять организаций подали заявки на проведение опросов и exit-poll

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан зарегистрировала пять заявок на проведение exit-poll и соцопросов от компаний перед выборами в Курултай, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

По состоянию на 9 июля 2026 года в Центральную избирательную комиссию РК поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения перед выборами в Курултай от пяти юридических лиц.

ТОО «Институт Евразийской интеграции». Метод: опрос общественного мнения на выходе из избирательных участков в день голосования (exit-poll), а также будут использованы иные виды социсследований (фокус-групповая дискуссия, экспертный опрос, массовый опрос посредством «face-to-face», экспресс-опрос). ТОО DATAmetrics. Опрос методом личного интервью «face-to-face». «Институт общественной политики». Метод опроса: интервью «face-to-face», телефонный опрос, интернет-опрос, exit-poll. Частный фонд «Институт комплексных социальных исследований — Астана» ОФ ИКСИ «СОЦИС-А». Метод: проведение опроса жителей вне помещений и пунктов для голосования (exit-poll) методами «индивидуальное анкетирование» и «непрерывный поток»; опросы населения по замерам общественных предпочтений методами: личное интервью «face-to-face», дистанционное анкетирование с использованием социальных сетей и рассылки; Некоммерческое акционерное общество «Казахстанский институт общественного развития». Опрос методом личного интервью «face-to-face», телефонный опрос, exit-poll.

В ЦИК отметили, что согласно пункту 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РК, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.

— В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа. Средства массовой информации, онлайн-платформы при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, обязаны указывать юридическое лицо, проводившее опрос, лиц, заказавших опрос и оплативших его, время проведения опроса, метод сбора информации, точную формулировку вопроса, число опрошенных и коэффициент погрешности результатов опроса, — отметили в ЦИК РК.

Зарегистрированным компаниям важно знать, что опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в СМИ, на онлайн-платформах не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования. Запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования. Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами, является основанием для привлечения лица к административной ответственности, резюмировали в ЦИК РК.

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