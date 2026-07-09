Новая Конституция учитывает современные технологические реалии — эксперт из Китая

Обновленная Конституция Казахстана представляет собой дальновидный шаг, учитывающий современные технологические и общественно-политические реалии. Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту агентства Kazinform в Пекине выразил профессор Школы политологии и государственного управления Шаньдунского университета Шэн Ли.

Китайский ученый отметил, что упразднение двухпалатной структуры законодательной власти и переход к однопалатному Курултаю существенно расширили полномочия высшего представительного органа.

— Основное новшество заключается в том, что Курултай теперь дает согласие Президенту на назначение вице-президента, Премьер-министра, судей Конституционного суда и других высших должностных лиц. Это на практике воплощает новую триаду государственного управления: «Сильный Президент, влиятельный Курултай, подотчетное Правительство», — подчеркнул он.

Профессор Шэн Ли также обратил внимание на то, что в Основном законе впервые прямо гарантируются права граждан на защиту персональных данных и неприкосновенность частной жизни в цифровой среде. По его словам, традиционные правовые гарантии сохраняются, но теперь они адаптированы под современные цифровые каналы коммуникации.

— Это стратегически важное и дальновидное положение, которое учитывает современные технологические реалии и дает гражданам конституционную основу для защиты своей конфиденциальности в цифровом пространстве, — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что конституционные реформы в Казахстане и развитие ИИ обсудили в Пекине.

Напомним, 1 июля в Казахстане вступила в силу новая Конституция. Что изменится для власти и граждан, читайте здесь.