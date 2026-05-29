Конституционные реформы в Казахстане и развитие ИИ обсудили в Пекине

В пятницу в столице КНР состоялось экспертное обсуждение конституционных реформ в РК, казахско-китайского сотрудничества, развития искусственного интеллекта и наследия Золотой Орды, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Встреча экспертов прошла в Институте России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (ИРВЕЦА КАОН). В круглом столе приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев и представители ведущих китайских мозговых центров.

В приветственном слове директор ИРВЕЦА КАОН Сунь Чжуанчжи отметил стратегический уровень и высокие темпы развития двустороннего сотрудничества во всех областях, а также пожелал успехов в реализации конституционных реформ в Казахстане.

Посол Казахстана в своем докладе подробно осветил основные положения новой Конституции Республики Казахстан, а также состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

— Принятая Конституция закрепляет ключевые ценности концепции «Справедливого Казахстана», в центре которой находятся человек, его жизнь, права и свободы. Новая редакция Основного закона формирует более целостную модель будущего развития страны в современных условиях глобальных изменений, технологической трансформации и растущего общественного запроса на эффективность и справедливость госуправления, — подчеркнул дипломат.

Шахрат Нурышев отдельно остановился на повестке цифрового развития в двух государствах, отметив объявление 2026 года в Казахстане Годом цифровизации и ИИ и задачи Пекина по продвижению строительства «Цифрового Китая» в рамках 15-й пятилетки.

— Реализация инициатив по развитию ИИ двух государств даст новый импульс не только внутреннему развитию экономик, но и способствует расширению и углублению двусторонних экономических отношений, — добавил он.

Заместитель директора Евразийского института социально-экономических исследований при Центре развития исследований Госсовета КНР Сюй Тао высоко оценил ход конституционных преобразований в Казахстане. Он отметил высокий уровень легитимности реформ, подтвержденный активной явкой граждан, что является важным этапом в реализации концепции «Справедливого Казахстана».

Китайский эксперт особо выделил цифровые инициативы Казахстана, включая проведение Года цифровизации и ИИ, внедрение этих технологий в школах и проведение курсов повышения квалификации для государственных служащих.

— Вхождение ИИ в человеческое общество является огромным вызовом, в том числе и для Китая. Я полагаю, что в будущем это станет важнейшим новым направлением и точкой соприкосновения в сотрудничестве между нашими странами, — отметил Сюй Тао.

Эксперт Китайского института международных проблем Чжао Чжэнь также высоко оценила конституционные реформы в РК. По ее словам, реализуемые преобразования являются всесторонним и системным обновлением институтов, которое оказывает глубокое положительное влияние как на развитие Казахстана, так и на весь регион Центральной Азии.

— Новая конституционная система позволит стране уверенно реализовать масштабную идею «Справедливого Казахстана». Мы рассчитываем на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества между РК и КНР, чтобы совместно содействовать поддержанию региональной стабильности и достижению общего процветания, — заключила эксперт.

Директор Центра казахстанских исследований Пекинского университета иностранных языков Сунь Фан в своем выступлении выделила стремительное развитие РК в цифровой сфере, включая принятие Цифрового кодекса, создание профильных новых государственных органов и научных институтов.

— Впервые на конституционном уровне закреплено право на защиту персональных данных в цифровой среде, что в сочетании с ранее опубликованным Цифровым кодексом ускоряет построение «Цифрового Казахстана» и повышает уровень защиты прав граждан в эпоху искусственного интеллекта, — подчеркнула она.

На круглом столе с докладами также выступили эксперты и руководители Центра казахстанских исследований Тяньцзиньского университета иностранных языков, сектора Евразии Всекитайского народного общества дружбы с заграницей и ИРВЕЦА КАОН.

