ИИ в школах Казахстана — стратегическая инвестиция в человеческий капитал: эксперт из Таиланда

Подписание Указа «О мерах по внедрению ИИ в систему среднего образования РК» знаменует собой важный этап в модернизации Казахстана. Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту агентства Kazinform в регионе выразил Арифин Яма, исследователь Института азиатских исследований Университета Чулалонгкорн в Таиланде.

По словам эксперта, в условиях глобальной трансформации экономики, рынков труда и госуправления внедрение ИИ в школы следует рассматривать не просто как технологическую реформу, а как стратегическую инвестицию в будущий человеческий капитал страны.

— Главная ценность документа заключается в том, что он ставит образование в центр адаптации к новой эпохе. Конкурентоспособность государства теперь зависит не столько от ресурсов, сколько от способности молодежи критически мыслить и осваивать цифровые системы. Указ нацелен на подготовку поколения, способного уверенно работать в экономике знаний, — заявил он.

Исследователь отмечает, что логическим продолжением этой стратегии является переход к персонализированному обучению. Использование ИИ позволяет отойти от единого темпа усвоения материала, учитывая индивидуальные способности и мотивацию каждого ученика. Технология помогает педагогу точнее выявлять пробелы в знаниях и оперативно реагировать на них, предоставляя учителям инструменты для более глубокого понимания потребностей ребенка.

Тайский специалист также выделил высокую социальную значимость Указа, направленного на преодоление цифрового разрыва между городом и селом. ИИ может обеспечить сельским школьникам доступ к тем же качественным ресурсам и интерактивным платформам, что есть в крупных центрах. Таким образом, технология превращается в реальный инструмент инклюзивности.

Эксперт также подчеркнул значимость технической оснащенности регионов и обеспечения безопасности как одного из базовых условий устойчивого внедрения и использования цифровых решений.

— Защита конфиденциальной информации учащихся необходима для сохранения общественного доверия. Родители и педагоги должны быть уверены в безопасности данных. Строгие нормы приватности создают обязательный фундамент для успешного внедрения новшеств, — заявил он.

Комментируя содержательную часть реформы, исследователь отметил, что Казахстан успешно сочетает международную экспертизу, включая рекомендации Кай-Фу Ли, с национальным контекстом. Эффективная модель интеграции знаний должна учитывать местные лингвистические и социальные особенности, обеспечивая гармоничное развитие системы в мировом пространстве.

— Указ демонстрирует ответственный подход через поэтапность и внимание к деталям. Включение норм академической честности и защиты данных подчеркивает глубину планирования. Казахстан стремится к осознанному управлению трансформацией, а не просто к автоматизации процессов, — резюмировал эксперт.

В заключение Арифин Яма выразил уверенность, что прозрачная и ориентированная на человека реализация сделает опыт Казахстана примером для других стран. При грамотном подходе искусственный интеллект станет надежным инструментом национального развития, укрепляя человеческий потенциал и обеспечивая равенство возможностей для всех граждан.

