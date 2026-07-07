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    Euronews начинает вещание на казахском языке — Токаев встретился с руководством телеканала

    Президент принял председателя совета директоров Euronews Педро Варгаса Давида, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент принял председателя совета директоров Euronews Педро Варгаса Давида
    Фото: Акорда

    На встрече были обсуждены перспективы расширения взаимодействия с одним из ведущих мировых телеканалов.

    Глава государства отметил, что Euronews занимает уникальное место среди мировых медиакорпораций благодаря своей репутации, основанной на беспристрастном освещении событий и предоставлении широкой аудитории достоверной информации.

    Президент подчеркнул, что с момента открытия в Астане регионального офиса в 2024 году Euronews стал активнее освещать политическую, экономическую и культурную жизнь Казахстана и Центральной Азии.

    Касым-Жомарт Токаев приветствовал запуск вещания Euronews на казахском языке, назвав это ярким подтверждением взаимовыгодного сотрудничества.

    Как заявил Педро Варгас Давид, казахский язык станет первым языком народов Центральной Азии в линейке медиасети. 

    Руководитель Euronews поздравил казахстанцев с принятием новой Конституции, отметив, что принципы и ценности, заложенные в Основном законе, демонстрируют приверженность руководства страны построению более сильного и прогрессивного государства.

    Собеседники обменялись мнениями о результатах недавнего официального визита Президента Казахстана в Брюссель. 

    Как подчеркнул Педро Варгас Давид, европейская аудитория положительно восприняла тезисы статьи Касым-Жомарта Токаева о перспективах расширенного стратегического партнерства Астаны с Европейским Союзом, вышедшей на Euronews накануне визита. 

    Отмечено, что, по мнению европейских экспертов, отношения между ЕС и Казахстаном развиваются по восходящей и обретают беспрецедентный характер долгосрочного плодотворного сотрудничества.

    В ходе беседы были рассмотрены вопросы реализации совместных инициатив, которые позволят интегрировать регион в глобальное информационное пространство и шире представить мировой общественности достижения Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда СМИ Европа Казахский язык
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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