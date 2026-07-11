Бектенов проверил готовность объектов к «Играм будущего-2026»

Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом подготовки спортивной и городской инфраструктуры Астаны к проведению третьего международного мультиспортивного турнира, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

По поручению Главы государства в Астане 29 июля стартуют «Игры будущего-2026».

Соревнования объединят порядка тысячи спортсменов из 35 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Участие в торжественной церемонии открытия подтвердили главы иностранных государств, руководство международных спортивных организаций и крупнейших компаний - лидеров цифровой индустрии.

Фото: Правительство РК

«Игры Будущего-2026» (Games of the Future 2026) – фиджитал-турнир нового поколения, объединяющий традиционный спорт и цифровые дисциплины. Состязания пройдут на 4 площадках: многофункциональный ледовый дворец «Барыс Арена», легкоатлетический спортивный комплекс «QAZAQSTAN», Дворец единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова и Национальный теннисный центр Beeline Arena.

Фото: Правительство РК

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил о готовности объектов и их адаптации под гибридный формат. Обеспечена бесперебойная работа цифрового оборудования. Подготовлены площадки к приему участников и гостей турнира, а также созданы необходимые условия для работы волонтерского центра численностью свыше тысячи человек. Особое внимание уделено безопасности, логистике, а также уровню сервиса.

Также участники турнира выступят в 8 дисциплинах: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, Battle Royale, а также MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) на персональных компьютерах и мобильных устройствах. Общий призовой фонд турнира составляет свыше $4 млн. Казахстан на «Играх Будущего-2026» представят 11 команд во всех 8 дисциплинах.

Фото: Правительство РК

Турнир проводится при активной спонсорской поддержке. По оценке профильного ведомства, мероприятие привлечет 10 тыс. иностранных туристов. Это даст значительный импульс развитию услуг в гостиничной, транспортной и сервисной сферах.

Фото: Правительство РК

Премьер-министр поручил обеспечить слаженную координацию всех государственных органов и организаций, задействованных в проведении турнира.

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