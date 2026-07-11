Новые заводы, вокзалы и инфраструктурные объекты: какие проекты запустили в регионах Казахстана

По поручению Президента в регионах Казахстана продолжается развитие инфраструктуры и промышленности, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В рамках исполнения поручений Президента по развитию инфраструктуры и укреплению промышленного каркаса страны в Казахстане запускаются новые производства и обновляется транспортная сеть. Ниже — индустриальные, логистические и водохозяйственные проекты, введенные в эксплуатацию с начала июля.

Транспорт и дорожная инфраструктура

Завершена реконструкция 30 ж/д вокзалов по всей стране. В регионах Казахстана завершилась крупнейшая за последние годы модернизация вокзальной инфраструктуры. Около 70% этих объектов не видели капремонта десятилетиями. На вокзалах полностью обновили кровлю, фасады и инженерные сети, а также создали безбарьерную среду: пандусы, лифты, тактильные дорожки, спецкассы.

Отремонтирована дорога в Туркестанской области. В Сауранском районе завершен средний ремонт участка трассы областного значения «Туркестан — Кентау — Енбекши — Дихан», протяженностью 4 км. Объект уже сдан в эксплуатацию. Новая дорога увеличит пропускную способность транспорта, обеспечит безопасность дорожного движения. Стоит отметить, что в целом по стране асфальт уложен на 120 км дорог республиканского значения.

Промышленность и инвестиции

Открыто производство электрооборудования ElectroCore. Еще один индустриальный старт в СЭЗ «Turan» — завод металлических шкафов для спецтехники. Сумма инвестиций составила 1,5 млрд теңге. Предприятие будет выпускать до 12 тыс. единиц продукции в год и трудоустроит около 100 местных специалистов.

Запущен завод оптического кабеля. В СЭЗ «Turan» в Туркестанской области запустили производство ТОО «Kentau Cable Industries». Предприятие за 1,7 млрд теңге будет выпускать ежегодно 33 тыс. км высокотехнологичного оптического кабеля для скоростного интернета. Проект закрывает потребности внутреннего рынка и дает региону 100 новых рабочих мест.

В Актобе открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия греко-римской и вольной борьбой. В ФОК созданы современные тренировочные залы, зоны общей физподготовки для одновременных занятий до 200 спортсменов.

Водное хозяйство и безопасность

Большой Алматинский канал. В Алматинской области завершилась реконструкция аварийных участков водоканала им. Д. Конаева общей протяженностью 1,5 км. На объекте провели демонтаж разрушенных конструкций и облицевали русло монолитным железобетоном. Это позволило повысить пропускную способность, снизить потери и улучшить водоснабжение сельхозугодий региона площадью около 33,3 тыс. га.

Канал «Найман» (Туркестанская область). После модернизации в эксплуатацию введен водоканал «Найман» протяженностью 26 км. В рамках ремонтных работ забетонировано русло и построено 75 гидротехнических сооружений. Обновление позволит сократить потери воды при транспортировке и повысить эффективность орошения сельхозугодий.

Кировское водохранилище (Западно-Казахстанская область). В селе Тоган Акжаикского района полностью завершены работы на гидротехнических сооружениях Кировского водохранилища. Цель проекта — повышение безопасности и надежности объекта. Обновленная инфраструктура обеспечит эффективное регулирование накопления и безопасный пропуск паводковых и талых вод, защищая близлежащие населенные пункты.

Напомним, в Правительстве утвердили дорожную карту по реализации ключевых автодорожных проектов.