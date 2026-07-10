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    Дорожную карту по реализации ключевых автодорожных проектов утвердили в Правительстве

    Под председательством Нурлыбека Налибаева в Правительстве обсудили ход реализации автодорожных проектов, находящихся на особом контроле Главы государства, передает агентство Kazinform.

    Дорожную карту по строительству ключевых автодорожных участков утвердили в Правительстве
    Фото: Правительство РК

    Под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева состоялось совещание по вопросам исполнения поручений, данных по итогам заседания Совета по привлечению инвестиций 26 июня текущего года.

    Также в ходе совещания рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по реализации проектов «Кызылорда — Саксаульский», «Улгайсын — Саксаульский» и «Бейнеу — Саксаульский».

    Утверждена соответствующая Дорожная карта, включающая комплекс мероприятий по своевременному и качественному выполнению поставленных задач.

    Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул, что реализация указанных автодорожных проектов находится на особом контроле Главы государства.

    По итогам совещания даны соответствующие поручения по обеспечению исполнения мероприятий Дорожной карты, укреплению межведомственного взаимодействия и соблюдению установленных сроков.

    Ранее Нурлыбек Налибаев ознакомился в Павлодаре со строительством и реконструкцией ряда объектов.

    Дороги Правительство РК Поручения Президента Нурлыбек Налибаев Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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