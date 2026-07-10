Дорожную карту по реализации ключевых автодорожных проектов утвердили в Правительстве

Под председательством Нурлыбека Налибаева в Правительстве обсудили ход реализации автодорожных проектов, находящихся на особом контроле Главы государства, передает агентство Kazinform.

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева состоялось совещание по вопросам исполнения поручений, данных по итогам заседания Совета по привлечению инвестиций 26 июня текущего года.

Также в ходе совещания рассмотрен ход реализации поручений Главы государства по реализации проектов «Кызылорда — Саксаульский», «Улгайсын — Саксаульский» и «Бейнеу — Саксаульский».

Утверждена соответствующая Дорожная карта, включающая комплекс мероприятий по своевременному и качественному выполнению поставленных задач.

Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул, что реализация указанных автодорожных проектов находится на особом контроле Главы государства.

По итогам совещания даны соответствующие поручения по обеспечению исполнения мероприятий Дорожной карты, укреплению межведомственного взаимодействия и соблюдению установленных сроков.

Ранее Нурлыбек Налибаев ознакомился в Павлодаре со строительством и реконструкцией ряда объектов.