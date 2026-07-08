Бектенов поручил ускорить внедрение водосберегающих технологий в регионах

Во время заседания Водного совета Премьер-министр поручил акиматам активизировать работу по водосбережению и обеспечить финансирование проектов, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов доложил, что Национальная информационная система водных ресурсов функционирует и формирует основу единой цифровой экосистемы отрасли, объединяя данные о водных объектах и водохозяйственной инфраструктуре. Система обеспечивает ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, а также применение космического мониторинга и данных по трансграничным водным объектам. Национальная информационная система водных ресурсов реализуется за счет грантовых средств Евразийского банка развития, без привлечения средств республиканского бюджета.

По данным Правительства, в информационной системе отражены сведения по 17 758 рекам, 3 148 озерам, 3 927 мониторинговым скважинам и 1 209 гидротехническим сооружениям. В цифровой реестр внесено более 10 тыс. паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений, принято более 6 тыс. отчетов специального водопользования.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация ряда проектов в регионах задерживается.

— Акиматам областей необходимо обеспечить приоритетное финансирование мероприятий, закрепленных за местными бюджетами. Соответствующие расходы должны своевременно предусматриваться при формировании и уточнении бюджетов регионов. Министерству водных ресурсов и ирригации поручаю усилить мониторинг исполнения Комплексного плана, жестче контролировать сроки и объемы финансирования каждого мероприятия. По всем проблемным вопросам необходимо своевременно вносить в Правительство конкретные предложения и решения, — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также акцентировал внимание на работе по внедрению водосберегающих технологий, подчеркнув, что данный вопрос находится на особом контроле Главы государства. Внедрение водосберегающих технологий должно осуществляться высокими темпами. Акиматы должны уделять отдельное внимание этому вопросу.

Какие поручения получили министерства и акиматы

Министерству экологии и природных ресурсов — усилить мониторинг за качеством показателей воды по трансграничным рекам;

Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с акиматами регионов — до 1 января 2027 года обеспечить внесение в Национальную информационную систему водных ресурсов паспортов гидротехнических сооружений, до 10 июня 2027 года — обеспечить установление границ водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов в пределах границ населенных пунктов;

МЭПР и МВРИ — интегрировать Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов с Национальной информационной системой водных ресурсов. Это позволит передавать данные автоматизированной системы мониторинга эмиссий и производственного экологического контроля.

Ранее сообщалось, что 3,2 трлн тенге направят на развитие водной отрасли Казахстана.