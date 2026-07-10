Миссия БДИПЧ ОБСЕ приступила к наблюдению за подготовкой к выборам депутатов Курултая

В Центральной избирательной комиссии Казахстана состоялась встреча с представителями Миссии БДИПЧ ОБСЕ, которая будет наблюдать за первыми выборами депутатов Курултая Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Делегацию международных наблюдателей возглавил Винсент Пикет.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров рассказал представителям миссии о подготовке к предстоящей избирательной кампании, а также представил основные изменения, связанные с конституционной реформой и новой моделью формирования высшего представительного органа страны.

По словам главы Центризбиркома, после принятия новой Конституции на референдуме 15 марта 2026 года Казахстан перешел к однопалатной модели законодательной власти — Курултаю. Новый орган будет формироваться на основе пропорциональной системы представительства.

Нурлан Абдиров отметил, что важным этапом реализации реформы стало вступление в силу с 1 июля нормативных правовых актов, регулирующих новую избирательную систему.

Во время встречи стороны также обсудили организацию работы избирательных комиссий, подготовку их членов, вопросы информирования граждан, обеспечение открытости избирательного процесса и участие общественных и международных наблюдателей.

Глава ЦИК подчеркнул, что Казахстан продолжает взаимодействие с БДИПЧ ОБСЕ и учитывает рекомендации организации при совершенствовании избирательной системы.

— Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ, основанное на открытом диалоге и профессиональном взаимодействии. Центральная избирательная комиссия обеспечит международным наблюдателям все необходимые условия для работы в рамках законодательства Казахстана и международных обязательств страны, — отметил Нурлан Абдиров.

В свою очередь, руководитель Миссии БДИПЧ ОБСЕ Винсент Пикет отметил важность проводимых в Казахстане институциональных изменений и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Центризбиркомом.

— Казахстан является важным партнером ОБСЕ. Для нашей миссии особенно важно наблюдать за первыми в истории страны выборами депутатов Курултая в период значительных законодательных и институциональных преобразований, — заявил он.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность проведения избирательной кампании в соответствии с законодательством и обеспечения равных условий для всех участников процесса.

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