Ерлан Карин высказался о кандидатах в депутаты в Курултай

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан рассказал о внеочередном III съезде партии «Әділет», прошедшем накануне в Астане, передает Kazinform со ссылкой на Instagram Ерлана Карина.

Ерлан Карин поделился мыслями о прошедшем партийном съезде и рассказал, что также принял участие в мероприятии и был включен в партийный список «Әділет».

— Для меня это большая честь и одновременно огромная ответственность. Партия «Әділет» идет на предстоящие выборы с самым многочисленным списком кандидатов, поддерживающих курс президентских реформ и готовых продолжить их реализацию. Из семи политических партий, участвующих в выборах, именно «Әділет» выдвинула наибольшее число кандидатов — 186 человек, — сообщил Карин на своей странице в социальной сети.

Он подчеркнул, что особенностью нынешнего состава кандидатов в депутаты Курултая стало количество женщин и молодежи. В партийном списке значится 71 женщина, а также 15 кандидатов являются представителями Президентского молодежного кадрового резерва. Кроме того, в партийном списке представлены представители всех регионов страны и различных сфер деятельности.

— Важным моментом для меня также стало то, что в число кандидатов вошел 31 бывший член Национального курултая. Все они — известные и уважаемые в обществе люди. На протяжении пяти лет мы вместе работали в составе этого консультативно-совещательного органа. Для меня большая честь быть в одной команде с такими коллегами. Как вы уже заметили, участие женщин и молодежи в политической жизни страны заметно растет. Появляются новые лица и новые имена. Все это полностью соответствует курсу общественно-политической модернизации, реализуемому в Казахстане, — заключил Ерлан Карин.

Ранее Ерлан Карин разъяснил решение Конституционного суда РК после вступления в силу новой Конституции, отметив, что новые нормы носят исключительно нормативно-правовой характер.