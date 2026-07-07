Решение Конституционного суда носит исключительно нормативно-правовой характер — Карин

— В частности, в связи со вступлением в силу Новой Конституции, начиная с 1 июля должны быть назначены должностные лица, на которых распространяются конституционные нормы об однократности сроков полномочий: Председатель Верховного Суда, Генеральный Прокурор, Председатель и судьи Конституционного Суда. Соответственно в этой связи возник вопрос — надо ли применять норму об однократности на уже действующих должностных лиц или возможно их переназначение на должность? Разъяснение Конституционного суда дает четкое правовое толкование — норма об однократности распространяется только на лица, назначенные на соответствующие должности после вступления в силу новой Конституции, — подчеркнул Ерлан Карин.

Аналогично по принципу единообразия данное разъяснение касается применения нормы однократности и к действующему Президенту. При этом надо подчеркнуть, что положение об однократном семилетнем президентском сроке наряду с Суверенитетом, Независимостью, унитарностью, территориальной целостностью и формой правления остается абсолютно неизменным (п. 5 ст. 43 Конституции РК).

— Данное толкование конституционных норм не означает автоматического назначения либо избрания какого-либо должностного лица. Оно определяет только наличие возможности быть избранным или назначенным. Так, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан сегодня Главой государства был назначен Генеральный Прокурор. Сегодняшнее решение Конституционного Суда — это всего лишь часть общего рутинного процесса, связанного с формированием новой государственно-политической модели. Сейчас идет планомерная работа по запуску новых институтов — назначены выборы в Курултай, партии уже проводят свои съезды, подписан Указ о создании Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, — добавил он.

Ранее Конституционный суд дал официальное пояснение ряда статей новой Конституции.