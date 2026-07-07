Конституционный Суд: при назначении или избрании ряда должностных лиц применяются нормы новой Конституции

Конституционный суд Казахстана разъяснил, что работа на высших государственных должностях в период действия Конституции 1995 года не станет препятствием для повторного избрания или назначения после вступления в силу новой Конституции. Об этом сообщили в Конституционном суде.

Конституционный суд рассмотрел обращение Президента Республики Казахстан об официальном толковании положений пункта 1 статьи 43, пунктов 2 и 3 статьи 72, пункта 1 статьи 83 и пункта 3 статьи 84 Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года, касающихся порядка избрания и назначения на ряд высших государственных должностей.

Как отметили в суде, ограничения, предусмотренные Конституцией 2026 года, распространяются только на случаи избрания или назначения, осуществленные уже в соответствии с действующей Конституцией и принятыми на ее основе нормативными правовыми актами.

Конституционный Суд отметил, что из содержания указанных конституционных норм следует, что установленные в них ограничения связываются с фактом предыдущего избрания или назначения лица на соответствующую должность исключительно в порядке, предусмотренном действующей Конституцией и принятыми в соответствии с ней нормативными правовыми актами.

— Конституция не содержит положений, предусматривающих учет сроков пребывания в соответствующих должностях, а также фактов избрания или назначения на них, имевших место в период действия Основного Закона 1995 года, при применении ограничений, установленных пунктом 1 статьи 43, пунктами 2 и 3 статьи 72, пунктом 1 статьи 83 и пунктом 3 статьи 84 Конституции, — сообщил Конституционный суд Казахстана.

Следовательно, факт занятия лицом одной из указанных должностей в период действия Конституции 1995 года сам по себе не образует предусмотренного Основным Законом конституционно-правового препятствия для его избрания или назначения на соответствующую должность после вступления в силу с 1 июля 2026 года Конституции Республики Казахстан.

По итогам рассмотрения обращения Конституционный суд дал официальное толкование, согласно которому лица, занимавшие указанные в Конституции должности в период действия Основного закона 1995 года, могут быть вновь избраны или назначены после вступления в силу Конституции 2026 года.

При этом для применения установленных Конституцией ограничений такое избрание или назначение будет считаться первым.

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