Конституционный Суд: при назначении или избрании ряда должностных лиц применяются нормы новой Конституции
Конституционный суд дал официальное пояснение ряда статей новой Конституции, передает агентство Kazinform.
Конституционный суд Казахстана разъяснил, что работа на высших государственных должностях в период действия Конституции 1995 года не станет препятствием для повторного избрания или назначения после вступления в силу новой Конституции. Об этом сообщили в Конституционном суде.
Конституционный суд рассмотрел обращение Президента Республики Казахстан об официальном толковании положений пункта 1 статьи 43, пунктов 2 и 3 статьи 72, пункта 1 статьи 83 и пункта 3 статьи 84 Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года, касающихся порядка избрания и назначения на ряд высших государственных должностей.
Как отметили в суде, ограничения, предусмотренные Конституцией 2026 года, распространяются только на случаи избрания или назначения, осуществленные уже в соответствии с действующей Конституцией и принятыми на ее основе нормативными правовыми актами.
Конституционный Суд отметил, что из содержания указанных конституционных норм следует, что установленные в них ограничения связываются с фактом предыдущего избрания или назначения лица на соответствующую должность исключительно в порядке, предусмотренном действующей Конституцией и принятыми в соответствии с ней нормативными правовыми актами.
— Конституция не содержит положений, предусматривающих учет сроков пребывания в соответствующих должностях, а также фактов избрания или назначения на них, имевших место в период действия Основного Закона 1995 года, при применении ограничений, установленных пунктом 1 статьи 43, пунктами 2 и 3 статьи 72, пунктом 1 статьи 83 и пунктом 3 статьи 84 Конституции, — сообщил Конституционный суд Казахстана.
Следовательно, факт занятия лицом одной из указанных должностей в период действия Конституции 1995 года сам по себе не образует предусмотренного Основным Законом конституционно-правового препятствия для его избрания или назначения на соответствующую должность после вступления в силу с 1 июля 2026 года Конституции Республики Казахстан.
По итогам рассмотрения обращения Конституционный суд дал официальное толкование, согласно которому лица, занимавшие указанные в Конституции должности в период действия Основного закона 1995 года, могут быть вновь избраны или назначены после вступления в силу Конституции 2026 года.
При этом для применения установленных Конституцией ограничений такое избрание или назначение будет считаться первым.
Напомним, Конституционный суд Казахстана защитил право родителей на общение с детьми после развода.