Конституционный суд Казахстана защитил право родителей на общение с детьми после развода

В Генеральной прокуратуре Казахстана прокомментировали решение Конституционного суда от 11 июня 2026 года по вопросам защиты прав детей и родителей после развода, передает Kazinform.

— Речь идет о ситуациях, когда суд уже определил порядок общения родителя с ребенком. Например, суд установил, что отец или мать имеют право встречаться с ребенком в определенные дни и часы. Однако на практике нередко бывает, что второй родитель это решение суда не исполняет. В таких случаях гражданин вынужден обращаться к частному судебному исполнителю для принудительного исполнения решения суда. Проблема заключалась в том, что действовавшее законодательство обязывало оплачивать работу частного судебного исполнителя не только того родителя, который препятствует исполнению решения суда, но и того, в чью пользу это решение было вынесено. То есть человек сначала выигрывал дело в суде, а затем должен был еще и платить за то, чтобы его законное право было реализовано, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Конституционный суд отметил, что такой подход противоречит Конституции по ряду оснований. По его мнению, если человеку приходится оплачивать исполнение решения, вынесенного в его пользу, это создает дополнительный барьер для защиты его прав.

Таким образом, в постановлении подчеркивается, что если суд уже подтвердил право родителя на общение с ребенком, то реализация этого права не должна сопровождаться какими-либо препятствиями, включая материальные.

— Решение Конституционного суда имеет значение не только для родителей, но прежде всего для детей. Оно направлено на сохранение семейных связей и обеспечение возможности ребенку общаться с обоими родителями, если такое общение соответствует его интересам, — добавили в Генпрокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что Правительству было поручено в течение шести месяцев подготовить изменения в законодательство и привести порядок оплаты деятельности частных судебных исполнителей в соответствие с правовой позицией Конституционного суда.

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