Как развод влияет на психику ребенка и как смягчить последствия

— Развод сам по себе является нежелательным явлением, однако в ряде случаев он становится вынужденной мерой — например, при семейном насилии, угрозе жизни, регулярных конфликтах или зависимости одного из супругов (наркотической либо игровой). В таких ситуациях временное раздельное проживание или развод могут быть оправданными. Ребенок, который растет в условиях постоянных конфликтов, может получить психологическую травму и в будущем повторить подобные сценарии. Поэтому иногда развод — более безопасное решение, — отметила Зарина Кахарман.

Она подчеркнула, что нередко после развода один из родителей прекращает общение не только с бывшим супругом, но и с детьми. По ее словам, это является ошибкой, так как ребенок должен сохранять контакт с обоими родителями и их родственниками.

Психолог также предложила рассматривать вариант, при котором ребенок может жить поочередно у каждого из родителей — например, неделю у отца и неделю у матери.

Отдельно она обратила внимание на то, что дети часто винят себя в разводе родителей. В этой ситуации важно спокойно и заранее объяснить ребенку, что решение принимают взрослые, а он к этому не имеет отношения и рожден в любви.

— В нашей стране культура развода пока не сформирована. Часто бывшие супруги полностью прекращают общение и ограничивают контакт ребенка с одной из сторон семьи. Однако важно помнить, что у ребенка должны быть оба родителя, и они должны в равной степени участвовать в его воспитании, — добавила специалист.

Ранее сообщалось, на что следует обратить особое внимание перед вступлением в брак.