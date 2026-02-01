На что следует обратить особое внимание перед вступлением в брак

— Ольга Николаевна, на чем основан крепкий брак?

— Перед тем, как создавать семью, очень важно не руководствоваться только чувствами, и не забывать об общих ценностях и жизненном плане. Непонимание между супругами, особенно когда заранее не обсужден вопрос финансов, приводит к разладу. Конечно, к выбору спутника жизни нужно подходить обстоятельно, а самые важные вопросы нужно открыто обсудить еще до заключения брака. В ходе разговора можно будет увидеть, насколько совпадают у вас ценности и приоритеты.

Как опытный юрист я бы посоветовала заранее обсудить вот эти финансовые вопросы. Как вы будет вести семейный бюджет? Будет ли он общим, или раздельным, или все доходы будут делиться поровну? Как относится ваш будущий супруг к кредитам? Если кредит будет получен, то с какой целью? Есть ли долги в настоящее время? Если есть, на кого будет возложена обязанность погасить кредиты, взятые в браке и в будущем? Чему отдает приоритет ваш партер — отдыху за границей, или ипотеке? Будете ли вы заключать брачный контракт?

Супруги должны быть полностью информированы о том, какие есть кредитные обязательства, и как они будут выполняться. Особенно, когда есть бизнес, этот вопрос должен быть обсужден заранее, это поможет вам защищать свои интересы в будущем.

Фото из личного архива О.Гаврюк

— Какие права и обязанности появляются у супругов после заключения брака?

— Со дня регистрации брака супруги обладают равными правами, выполняют равные обязанности. Супруги по своему желанию выбирают фамилию одного из них или каждый сохраняет свою фамилию, а также один из супругов или оба могут присоединить к своей фамилии фамилию супруга, кроме того у них есть право свободно выбирать род деятельности, профессию и религиозное верование. Никто не обязан давать показания против себя, супруга или близких родственников. Вопросы материнства, отцовства, воспитания детей, получения образования, выбора места жительства, место проживания и пребывания супругов, а также другие вопросы, касающиеся семейной жизни, решаются по взаимному согласию супругов. Что касается основных обязанностей супругов: отношения в семье должны строиться на основе взаимного уважения. Супруги должны содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о здоровье детей, их развитии и благосостоянии.

В соответствии с законодательством супруги обязаны оказывать друг другу материальную поддержку. Супруг по своему желанию может, через суд, получать от супруга алименты в случае отказа от поддержки, нетрудоспособности, в период беременности и в течение трех лет после рождения общего ребенка, при уходе за общим ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также в случае присвоении ему инвалидности первой или второй группы по достижении совершеннолетия.

— Насколько важно заключение брачного контракта? Можно ли заключить брачный контракт после регистрации брака?

— На мой взгляд, в заключении брачного контракта ничего страшного нет. Некоторые воспринимают это, как признак слабой любви. С каждым годом растет число заключающих брачный контракт. Если принято решение о заключении брачного контракта, то обе стороны должны совместно обсудить, какие требования они хотят видеть в брачном контракте. С помощью брачного контракта супруги имеют право изменить установленный законами Республики Казахстан режим общей совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

Фото: Kazinform

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. В брачном договоре супруги вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов. Наряду с этим, может быть определено имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Кроме того, можно включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов, а также имущественное положение детей, рожденных или усыновленных в этом браке.

Если до брака вы были владельцем работающего бизнеса, или планируется заняться предпринимательством после регистрации брака, я бы предложила на такой случай заключить брачный договор. Это поможет защитить личную собственность, установить ясность в отношениях и обеспечить финансовую безопасность не только вашу, но и ваших детей. Заключить брачный контракт можно в любой момент периода брака. Если такой договор заключен до вступления в брак, то он вступает в силу со дня государственной регистрации брака.

